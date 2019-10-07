KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.10.2019 11:01
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 15-100 Türk Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-50 Yabancı Ortaklık Payları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Katılma Hesapları (TL-Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları 0-85 Türkiye'de ve Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Kira Sertifikaları (TL-Döviz)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-85 Türkiye'de ve Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL-Döviz)
DİĞER FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Katılım Bankacılığı Esaslarına Uygun Olması Koşulu İle Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları/Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Katılım Bankacılığı Esaslarına Uygun Olması Koşulu İle Yatırım Fonu / Borsa Yatırım Fonu / Yabancı Yatırım Fonu/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
Vaad Sözleşmeleri 0-10 Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım)
Gayrimenkul Sertifikaları 0-85
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790693
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En Düşük
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