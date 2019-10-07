KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 80-100 Hazine Müsteşarlığı?nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira SertifikalarıORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 0-20 Yurtiçi ortaklık payları (Danışma kurulu tarafından icazeti alınmış)Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Katılma Hesabı (TL/USD /Euro)Vaad Sözleşmeleri 0-10KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-20 Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi kaydıyla özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790696BIST