KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.10.2019 11:01
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 80-100 Hazine Müsteşarlığı?nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 0-20 Yurtiçi ortaklık payları (Danışma kurulu tarafından icazeti alınmış)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Katılma Hesabı (TL/USD /Euro)
Vaad Sözleşmeleri 0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-20 Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi kaydıyla özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790696
BIST
13:18104.775
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 1.311,91
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:185,7449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0462
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:186,3064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0492
|Açılış
|: 6,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:18277,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,46
|Açılış
|: 277,18
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10