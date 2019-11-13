KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.11.2019 09:43
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002328 0,85 0,002328 0,85 1,09
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798578
BIST
11:50104.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 137,66
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.385
En Düşük
103.682
11:505,7647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0138
|Açılış
|: 5,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7586
11:506,3486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0159
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3426
11:50270,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,43
|Açılış
|: 270,53
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,63
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|DERIM
|4,44
|11.548.310
|% 10,72
|
|RTALB
|1,94
|7.516.759
|% 9,60
|
|AYEN
|3,02
|45.808.822
|% 8,24
|
|SEYKM
|5,39
|75
|% 7,80
|
|METAL
|1,00
|25.935
|% 7,53
|
|KLNMA
|33,54
|1.703.933
|% -14,96
|
|RALYH
|6,36
|6.360
|% -12,28
|
|UMPAS
|0,47
|2.456
|% -9,62
|
|POLTK
|69,55
|7.253
|% -8,49
|
|ISATR
|156.500,00
|156.500
|% -6,85
|
|THYAO
|13,19
|525.091.581
|% -1,12
|
|KRDMD
|2,35
|195.264.358
|% 2,62
|
|GARAN
|9,88
|153.065.445
|% 0,61
|
|PGSUS
|71,50
|135.880.352
|% 0,56
|
|OZGYO
|1,39
|133.032.607
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,39
|133.032.607
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,35
|195.264.358
|% 2,62
|
|CEMAS
|1,21
|48.648.146
|% -1,63
|
|THYAO
|13,19
|525.091.581
|% -1,12
|
|ADESE
|2,10
|67.590.633
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3747
|7,4117
|% -0,40
|
|Frank
|5,7920
|5,8269
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5326
|1,5403
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.461
|1,72
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|1.794
|1.821
|-10,00
|
|Tam
|1.787
|1.831
|-7,84
|
|Yarım
|864
|886
|-3,79
|
|Çeyrek
|433
|443
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,00
|
|B. Petrol
|61,69
|61,69
|-0,37
|