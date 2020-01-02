KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 30.10.2019-55BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 30.10.2019-55KATILIM 50 GETİRİ 10 30.10.2019-55Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 70-90 Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira SertifikalarıKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-15 Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmek kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları,Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler (Danışma Kurulu Tarafından İcazeti Alınmış)Vaad Sözleşmeleri 0-5 Vaad SözleşmeleriMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Türk Lirası cinsinden katılma hesabıORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 10-15 Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık paylarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807180BIST