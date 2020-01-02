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KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.01.2020 19:01
GÜNCEL HABERLER



KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM GETİRİ 30 04.11.2019-49
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 25 04.11.2019-49
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI 25 04.11.2019-49
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 10 04.11.2019-49
BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 5 04.11.2019-49
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 5 04.11.2019-49

Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 10-45 Yurtiçi Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20 Yabancı Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Katılma Hesapları (TL-Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları 40-80 Türkiye?de ve Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Kira Sertifikaları (TL-Döviz)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-20 Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL-Döviz)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu / Yatırım Fonu / Borsa Yatırım Fonu / Yabancı Yatırım Fonu / Yabancı Borsa Yatırım Katılma Payları
Vaad Sözleşmeleri 0-10 Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım)
Gayrimenkul Sertifikaları 0-20




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807184


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 5,04 150.998.378 % 20,00  
CRFSA 5,65 185.637.024 % 19,96  
VKING 2,15 5.634.637 % 14,97  
DURDO 15,99 11.552.618 % 13,89  
IPEKE 8,73 992.645.193 % 13,08  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8026 7,8417 % -0,68  
Frank 6,1005 6,1372 % -0,38  
Riyal 1,5838 1,5918 % 0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.525 1.526 8,06  
Altın Gr. 292 292 2,06  
Cumhuriyet 1.939 1.969 14,00  
Tam 1.930 1.978 11,15  
Yarım 933 957 5,39  
Çeyrek 468 478 2,69  
Gümüş.Ons 17,98 18,02 0,15  
Gümüş Gr. 3,45 3,45 0,04  
B. Petrol 65,95 65,95 -0,05  
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