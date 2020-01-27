KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.01.2020 14:36
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2017 5 95
2018 4 96
2019 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814565
BIST
17:13120.700
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -1.441,32
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.674
En Düşük
120.627
17:135,9497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0069
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9514
En Düşük
5,9349
17:136,5612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5682
En Düşük
6,5420
17:13302,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,44
|Açılış
|: 302,80
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|10,10
|41.792.821
|% 19,95
|
|CRFSA
|7,76
|68.313.166
|% 19,94
|
|TKNSA
|12,01
|370.401.018
|% 18,79
|
|PNSUT
|16,59
|127.171.238
|% 16,83
|
|SARKY
|6,59
|31.640.126
|% 16,02
|
|BURVA
|18,08
|634.500
|% -14,96
|
|EKIZ
|1,17
|114.533
|% -8,59
|
|EGCYO
|0,44
|573.601
|% -8,33
|
|KSTUR
|22,50
|14.570
|% -7,71
|
|RYSAS
|11,90
|10.282.068
|% -6,59
|
|THYAO
|14,23
|1.223.942.621
|% -2,13
|
|GUSGR
|2,70
|968.072.707
|% -1,82
|
|PETKM
|4,10
|757.558.131
|% 0,74
|
|ASELS
|23,46
|613.210.675
|% 2,27
|
|TKNSA
|12,01
|370.401.018
|% 18,79
|
|GUSGR
|2,70
|968.072.707
|% -1,82
|
|CEMAS
|1,55
|307.911.024
|% 1,97
|
|PETKM
|4,10
|757.558.131
|% 0,74
|
|ALBRK
|1,75
|321.244.109
|% 1,16
|
|KRDMD
|2,98
|351.556.327
|% -1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7520
|7,7909
|% 0,06
|
|Frank
|6,1202
|6,1571
|% 0,42
|
|Riyal
|1,5813
|1,5892
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.583
|10,94
|
|Altın Gr.
|303
|303
|2,35
|
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|25,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|17,89
|
|Yarım
|963
|988
|8,65
|
|Çeyrek
|483
|494
|4,33
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,03
|
|B. Petrol
|58,12
|58,12
|-1,77
|
Seans Raporu
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