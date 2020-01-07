KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.01.2020 21:29
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,89
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
41351,39
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 3,84
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808658
BIST
18:05112.600
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.187,22
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.348
18:055,9739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9743
En Düşük
5,9692
18:056,6598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6633
En Düşük
6,6539
18:05301,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,95
|Açılış
|: 301,64
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
302,11
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,23
|39.845.645
|% 19,90
|
|DERAS
|4,04
|89.666.908
|% 15,76
|
|DAGHL
|2,88
|15.656.108
|% 14,74
|
|BURVA
|11,63
|7.084.019
|% 14,47
|
|HUBVC
|16,99
|97.446.737
|% 14,03
|
|IZMDC
|8,20
|2.651.749
|% -12,11
|
|IHGZT
|5,50
|674.061
|% -8,03
|
|ATSYH
|0,85
|38.379
|% -7,61
|
|INFO
|7,40
|9.409
|% -7,38
|
|MEPET
|2,21
|23.936.319
|% -4,74
|
|THYAO
|13,55
|2.226.157.083
|% 0,15
|
|ASELS
|22,40
|790.162.722
|% 1,45
|
|ALBRK
|1,60
|421.174.610
|% 5,26
|
|ISFIN
|3,87
|345.955.130
|% 3,48
|
|IPEKE
|9,15
|328.688.604
|% -0,22
|
|ALBRK
|1,60
|421.174.610
|% 5,26
|
|THYAO
|13,55
|2.226.157.083
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,41
|176.464.845
|% 0,71
|
|KRDMD
|2,62
|263.007.957
|% 1,16
|
|ISFIN
|3,87
|345.955.130
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8132
|7,8524
|% -0,34
|
|Frank
|6,1263
|6,1632
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5875
|1,5954
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|-0,12
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,94
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|
|Yarım
|961
|986
|-5,27
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,40
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,53
|0,04
|
|B. Petrol
|68,16
|68,16
|-0,75
|
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