KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama
17.12.2019 16:02
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803900
BIST
16:10111.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 278,90
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.956
En Düşük
111.051
16:105,8801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0321
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8850
En Düşük
5,8441
16:106,5656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0469
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5709
En Düşük
6,5146
16:10279,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,72
|Açılış
|: 279,37
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
279,93
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|IEYHO
|0,54
|109.492.159
|% 17,39
|
|GUSGR
|2,79
|480.610.290
|% 14,81
|
|FLAP
|4,87
|173.156.562
|% 13,79
|
|UNYEC
|5,45
|26.796.427
|% 12,14
|
|BURVA
|6,91
|5.207.313
|% 11,45
|
|ATAGY
|4,56
|8.414.027
|% -13,96
|
|TSPOR
|2,41
|194.028.230
|% -13,00
|
|NIBAS
|6,15
|799.346
|% -9,56
|
|KERVN
|0,51
|646.682
|% -7,27
|
|GSRAY
|2,28
|147.591.025
|% -6,94
|
|THYAO
|13,98
|1.024.398.273
|% -0,21
|
|GUSGR
|2,79
|480.610.290
|% 14,81
|
|TUPRS
|124,40
|438.642.265
|% 2,30
|
|ASELS
|19,55
|310.628.563
|% 0,10
|
|ISFIN
|3,35
|293.915.170
|% 1,52
|
|IEYHO
|0,54
|109.492.159
|% 17,39
|
|GUSGR
|2,79
|480.610.290
|% 14,81
|
|ALBRK
|1,34
|132.984.121
|% -0,74
|
|KRDMD
|2,51
|236.802.344
|% -0,79
|
|ISFIN
|3,35
|293.915.170
|% 1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7108
|7,7495
|% -0,91
|
|Frank
|5,9656
|6,0015
|% 0,62
|
|Riyal
|1,5611
|1,5689
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,91
|
|Altın Gr.
|279
|280
|1,89
|
|Cumhuriyet
|1.851
|1.879
|11,00
|
|Tam
|1.843
|1.889
|10,11
|
|Yarım
|891
|914
|4,89
|
|Çeyrek
|447
|457
|2,44
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,08
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|0,02
|
|B. Petrol
|65,55
|65,55
|0,21
|