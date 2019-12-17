KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama
17.12.2019 16:03
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803907
BIST
16:09111.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 299,23
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.956
En Düşük
111.051
16:095,8809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0329
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8850
En Düşük
5,8441
16:096,5653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0466
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5709
En Düşük
6,5146
16:09279,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,72
|Açılış
|: 279,37
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
279,93
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|IEYHO
|0,53
|108.752.487
|% 15,22
|
|FLAP
|4,92
|170.661.687
|% 14,95
|
|UNYEC
|5,48
|26.741.957
|% 12,76
|
|BURVA
|6,91
|5.167.918
|% 11,45
|
|MTRYO
|5,03
|7.238.282
|% 9,83
|
|TSPOR
|2,38
|189.070.646
|% -14,08
|
|NIBAS
|6,15
|799.346
|% -9,56
|
|HUBVC
|13,88
|32.626.180
|% -6,78
|
|SAMAT
|1,54
|7.830.066
|% -6,10
|
|PRZMA
|3,80
|92.932
|% -4,76
|
|THYAO
|13,98
|1.017.823.428
|% -0,21
|
|TUPRS
|124,50
|436.353.642
|% 2,38
|
|SISE
|5,14
|287.587.652
|% 0,98
|
|TSPOR
|2,38
|189.070.646
|% -14,08
|
|FLAP
|4,92
|170.661.687
|% 14,95
|
|ALBRK
|1,34
|132.638.297
|% -0,74
|
|TSPOR
|2,38
|189.070.646
|% -14,08
|
|CEMAS
|1,59
|111.138.764
|% 4,61
|
|ODAS
|2,17
|141.523.517
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,51
|96.402.610
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7104
|7,7491
|% -0,91
|
|Frank
|5,9670
|6,0030
|% 0,65
|
|Riyal
|1,5615
|1,5694
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,88
|
|Altın Gr.
|279
|279
|1,79
|
|Cumhuriyet
|1.851
|1.879
|11,00
|
|Tam
|1.842
|1.888
|9,79
|
|Yarım
|890
|913
|4,73
|
|Çeyrek
|447
|457
|2,37
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,08
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|0,02
|
|B. Petrol
|65,56
|65,56
|0,22
|