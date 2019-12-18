KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama
18.12.2019 09:16
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804056
BIST
12:20110.688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -385,59
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
12:205,8998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0122
|Açılış
|: 5,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
12:206,5732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0089
|Açılış
|: 6,5660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
12:20280,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,14
|Açılış
|: 280,51
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|IEYHO
|0,63
|172.236.893
|% 14,55
|
|QNBFL
|68,30
|2.920.486
|% 13,55
|
|BURVA
|7,95
|7.316.012
|% 11,50
|
|HALKS
|2,00
|231.118
|% 9,89
|
|UZERB
|3,40
|16.323
|% 9,68
|
|MARTI
|0,84
|12.924.834
|% -15,15
|
|MRGYO
|0,91
|8.605.099
|% -13,33
|
|NIBAS
|5,50
|1.843
|% -10,28
|
|BALAT
|0,54
|31.922
|% -10,00
|
|KSTUR
|27,26
|5.670
|% -9,13
|
|THYAO
|13,76
|453.216.150
|% -1,08
|
|GARAN
|10,74
|179.392.327
|% -1,29
|
|IEYHO
|0,63
|172.236.893
|% 14,55
|
|TUPRS
|123,40
|167.774.465
|% -0,64
|
|GUSGR
|2,48
|165.776.544
|% -3,88
|
|IEYHO
|0,63
|172.236.893
|% 14,55
|
|EKGYO
|1,49
|114.451.282
|% -1,32
|
|GUSGR
|2,48
|165.776.544
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,47
|123.488.031
|% -1,20
|
|TSPOR
|2,40
|110.029.975
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7083
|7,7470
|% 0,07
|
|Frank
|5,9902
|6,0263
|% 0,20
|
|Riyal
|1,5680
|1,5759
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|2,95
|
|Altın Gr.
|280
|280
|1,05
|
|Cumhuriyet
|1.857
|1.885
|8,00
|
|Tam
|1.849
|1.896
|8,42
|
|Yarım
|894
|917
|4,07
|
|Çeyrek
|448
|458
|2,04
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,23
|0,02
|
|B. Petrol
|65,78
|65,78
|-0,32
|