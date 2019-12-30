KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama
30.12.2019 11:12
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Tanıtım Formu Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805751
BIST
13:42114.914
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 1.230,32
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.962
En Düşük
114.057
13:425,9492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0084
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9520
|
5,9539
En Düşük
5,9423
13:426,6611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6724
En Düşük
6,6472
13:42289,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,28
|Açılış
|: 289,21
|
|Önceki Kapanış
|: 289,43
|
290,06
En Düşük
289,08
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|5,68
|8.260.447
|% 19,83
|
|INFO
|8,00
|74.156
|% 14,45
|
|ISGYO
|1,76
|444.679.520
|% 14,29
|
|IHYAY
|1,03
|78.698.500
|% 13,19
|
|IHLGM
|1,20
|243.915.820
|% 10,09
|
|FRIGO
|11,79
|200.206
|% -10,00
|
|SELGD
|1,87
|447.360
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,22
|53.763
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,35
|83.762
|% -7,89
|
|ATSYH
|0,92
|942
|% -7,07
|
|THYAO
|14,26
|760.228.705
|% 2,22
|
|ASELS
|20,16
|522.197.292
|% 2,49
|
|ISGYO
|1,76
|444.679.520
|% 14,29
|
|KRDMD
|2,69
|256.573.088
|% 2,67
|
|IHLGM
|1,20
|243.915.820
|% 10,09
|
|ISGYO
|1,76
|444.679.520
|% 14,29
|
|IHLAS
|0,93
|218.859.837
|% 6,90
|
|IHLGM
|1,20
|243.915.820
|% 10,09
|
|ALBRK
|1,55
|185.875.050
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,69
|256.573.088
|% 2,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7808
|7,8198
|% 0,18
|
|Frank
|6,0947
|6,1315
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5812
|1,5892
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|0,92
|
|Altın Gr.
|289
|289
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|1.915
|1.944
|-6,00
|
|Tam
|1.906
|1.953
|-1,89
|
|Yarım
|921
|945
|-0,92
|
|Çeyrek
|462
|472
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,85
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|67,19
|67,19
|0,32
|