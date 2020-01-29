KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Performans Sunum Raporu
29.01.2020 11:37
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız denetimden geçmiş psr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815009
BIST
13:53120.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 632,17
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.930
13:535,9533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0120
|Açılış
|: 5,9480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9553
En Düşük
5,9367
13:536,5503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5547
En Düşük
6,5379
13:53300,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,80
|Açılış
|: 300,58
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
300,87
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|6,54
|29.954.889
|% 14,94
|
|DESA
|5,15
|25.740.366
|% 12,45
|
|AFYON
|7,73
|302.105.929
|% 12,35
|
|KRSTL
|2,36
|292.822.373
|% 11,32
|
|BEYAZ
|3,80
|1.895.891
|% 9,83
|
|BURVA
|17,00
|93.984
|% -15,00
|
|RYSAS
|7,85
|14.836.752
|% -14,77
|
|QNBFL
|122,60
|231.717
|% -14,62
|
|HUBVC
|35,00
|3.222.922
|% -12,76
|
|ESCOM
|2,50
|2.329.268
|% -11,97
|
|THYAO
|14,18
|718.598.803
|% 0,07
|
|ISFIN
|4,50
|466.151.619
|% 3,21
|
|KRDMD
|2,90
|435.538.422
|% 0,35
|
|PETKM
|4,08
|330.784.385
|% -0,24
|
|ASELS
|23,46
|315.124.282
|% 1,03
|
|KRDMD
|2,90
|435.941.440
|% 0,35
|
|KRSTL
|2,36
|294.041.476
|% 11,32
|
|ISGYO
|1,87
|236.517.431
|% 1,08
|
|ISFIN
|4,49
|466.323.799
|% 2,98
|
|PETKM
|4,09
|330.878.571
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7166
|7,7553
|% 0,06
|
|Frank
|6,0775
|6,1142
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5809
|1,5888
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.572
|2,38
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,89
|
|Cumhuriyet
|1.988
|2.018
|-7,00
|
|Tam
|1.981
|2.030
|-5,04
|
|Yarım
|957
|982
|-2,43
|
|Çeyrek
|480
|491
|-1,22
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,53
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|59,25
|59,25
|0,44
|