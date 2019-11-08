***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -492.794 3.765.426 35.552.220 11.740.168 92.412.819 33.980 92.446.799Transferler11.740.168 -11.740.168Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 197.372 656.261 -656.260 -16.018.202 -15.820.829 9.085 -15.811.744Dönem Sonu Bakiyeler18 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -295.422 4.421.687 46.637.128 -16.018.202 76.591.990 43.065 76.635.055Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -368.424 4.477.769 45.827.308 -15.718.331 76.065.121 52.425 76.117.546Transferler37.613 -15.755.945 15.718.331Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 513.681 3.134.139 3.647.820 20.922 3.668.742Sermaye Arttırımı50.000.000 399.916 50.399.916 50.399.916Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-445.353 -445.354 -445.354Dönem Sonu Bakiyeler18 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 145.257 4.515.382 29.626.010 3.134.139 129.667.503 73.347 129.740.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.053.529 -49.502.398Dönem Karı (Zararı)3.155.061 -16.009.117Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.691.000 71.312.948Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 2.945.574 3.012.411Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.034.156 4.238.872Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 1.665.851 7.153.526Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-3.710.799 59.204.397Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.948.944Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-557.470 -347.314İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-60.602.006 -98.924.642Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -23.207.971 -162.706.183Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-86.893 -10.341.923Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -87.757.237 3.084.903Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.837.372 72.327.243Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.232.550 10.082.768İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler58.520.017 -11.371.450Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-59.137.945 -43.620.811Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 680.156 -3.217.529Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8.404.260 -2.664.058YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI35.003 -4.699.299Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-14 0 -12.459.645Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.650.000Alınan Faiz35.003 110.346FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI90.190.401 32.118.032Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri44.096.193 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri44.096.193 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri473.310.128 298.798.205Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-394.464.701 -228.425.535Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-787.662 -1.708.492Ödenen Faiz-25.496.173 -16.491.037Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-6.467.384 -20.055.109YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40.171.875 -22.083.665NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40.171.875 -22.083.665DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.738.007 33.907.440DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 64.909.882 11.823.775Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 71.377.267 24.738.007Finansal Yatırımlar5 138.617 121.644Ticari Alacaklar141.240.214 118.032.243İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.116.391 961.781İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 140.123.823 117.070.462Diğer Alacaklar4.406.935 4.320.042İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.406.935 4.320.042Stoklar9 425.697.626 337.940.389Peşin Ödenmiş Giderler10 51.236.957 60.149.534Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 342.237 1.286.990Diğer Dönen Varlıklar17 52.991.245 38.723.676ARA TOPLAM747.431.098 585.312.525TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR747.431.098 585.312.525DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar22.676 24.598İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 22.676 24.598Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 98.951 83.502Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 2.172.000 2.172.000Maddi Duran Varlıklar13 67.519.753 60.267.345Maddi Olmayan Duran Varlıklar26.951.678 23.278.640Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 26.951.678 23.278.640Peşin Ödenmiş Giderler10 362.004 2.414.005Ertelenmiş Vergi Varlığı19 17.122.896 14.990.276TOPLAM DURAN VARLIKLAR114.249.958 103.230.366TOPLAM VARLIKLAR861.681.056 688.542.891KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 23.481.423 246.344.918Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 2.198.911 39.149.264Ticari Borçlar69.218.580 71.055.952İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 69.218.580 71.055.952Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 1.765.477 2.098.087Diğer Borçlar4.796.705 11.029.255İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 2.419.717 8.867.985İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.376.988 2.161.270Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 120.891.010 73.335.571Kısa Vadeli Karşılıklar3.511.019 2.132.042Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.331.132 1.327.926Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.179.887 804.116ARA TOPLAM225.863.125 445.145.089TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER225.863.125 445.145.089UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 488.637.643 152.052.583Uzun Vadeli Karşılıklar6.683.596 5.386.098Çalışanlara Sağlanan