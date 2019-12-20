***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKatılım Varlık Kiralama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi unvanı ile görev yapan Sn. Erhan ÇETİNKAYA 19 Aralık 2019 tarihi itibarıyla görevinden ayrılarak 20 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na Başkan Yardımcısı unvanı ile atanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804584BIST