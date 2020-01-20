***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2020 13:52
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17/01/2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sayın Erhan Çetinkaya'nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Ahmet İlyas Çöllü'nün Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan Yardımcısı) olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813529
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|BURVA
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|ALYAG
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|BALAT
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|THYAO
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|ISFIN
|4,24
|770.764.679
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|PETKM
|4,08
|596.106.782
|% 2,00
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|KRDMD
|3,06
|375.352.034
|% 2,34
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|ISGYO
|1,90
|245.839.525
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|ISFIN
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|770.764.679
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|PETKM
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|ISGYO
|1,90
|245.839.525
|% 2,15
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|KRDMD
|3,06
|375.352.034
|% 2,34
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|MNDRS
|1,49
|152.957.258
|% 0,00
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,6512
|7,6896
|% 0,13
|
|Frank
|6,0729
|6,1095
|% 0,21
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|Riyal
|1,5704
|1,5783
|% 0,36
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|Alış
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|Altın Ons
|1.560
|1.560
|2,89
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|Altın Gr.
|296
|296
|1,42
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|Cumhuriyet
|1.960
|1.990
|17,00
|
|Tam
|1.951
|2.000
|9,02
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|Yarım
|943
|967
|4,36
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|Çeyrek
|473
|484
|2,18
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|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,03
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|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
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|B. Petrol
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|65,22
|0,37
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