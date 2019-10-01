***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDKTLME1914 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.08.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞKaynak Kuruluş Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞKurucu KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 100.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 01.10.2019Vade (Gün Sayısı) 728Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 7,275Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDKTLME1914Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.09.2017Satışa Başlanma Tarihi 03.10.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 03.10.2017Vade Başlangıç Tarihi 03.10.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.01.2018 29.12.2017 02.01.2018 4,1423 4.142.300 Evet2 03.04.2018 02.04.2018 03.04.2018 4,482 4.482.000 Evet3 03.07.2018 02.07.2018 03.07.2018 4,6487 4.648.700 Evet4 02.10.2018 01.10.2018 02.10.2018 5,7674 5.767.399,98 Evet5 02.01.2019 31.12.2018 02.01.2019 7,275 7.274.999,99 Evet6 02.04.2019 01.04.2019 02.04.2019 5,8288 5.828.799,99 Evet7 02.07.2019 01.07.2019 02.07.2019 6,3583 6.358.299,99 Evet8 01.10.2019 30.09.2019 01.10.2019 5,8256 5.825.599,99 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.10.2019 30.09.2019 01.10.2019 100.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRDKTLME1914 ISIN kodlu, yönetim sözleşmesine dayalı yurtiçi kira sertifikasının itfa ve getiri ödeme işlemleri tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789388BIST