***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
01.10.2019 14:29
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDKTLME1914 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.08.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
Kaynak Kuruluş Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
Kurucu KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 01.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 728
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 7,275
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTLME1914
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.09.2017
Satışa Başlanma Tarihi 03.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi 03.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.01.2018 29.12.2017 02.01.2018 4,1423 4.142.300 Evet
2 03.04.2018 02.04.2018 03.04.2018 4,482 4.482.000 Evet
3 03.07.2018 02.07.2018 03.07.2018 4,6487 4.648.700 Evet
4 02.10.2018 01.10.2018 02.10.2018 5,7674 5.767.399,98 Evet
5 02.01.2019 31.12.2018 02.01.2019 7,275 7.274.999,99 Evet
6 02.04.2019 01.04.2019 02.04.2019 5,8288 5.828.799,99 Evet
7 02.07.2019 01.07.2019 02.07.2019 6,3583 6.358.299,99 Evet
8 01.10.2019 30.09.2019 01.10.2019 5,8256 5.825.599,99 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.10.2019 30.09.2019 01.10.2019 100.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRDKTLME1914 ISIN kodlu, yönetim sözleşmesine dayalı yurtiçi kira sertifikasının itfa ve getiri ödeme işlemleri tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789388
BIST