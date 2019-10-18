***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
18.10.2019 11:01
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDKTLM42012 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 6.Kupon Dönemi Kâr Payı Ödemesinin Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.03.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Kaynak Kuruluş ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Kurucu KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 200.100.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 17.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 728
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2 Yıllık Gösterge DİBS + 520 bp
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTLM42012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.04.2018
Satışa Başlanma Tarihi 20.04.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.04.2018
Vade Başlangıç Tarihi 20.04.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.100.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.07.2018 19.07.2018 20.07.2018 4,6901 9.384.890,1 Evet
2 19.10.2018 18.10.2018 19.10.2018 6,0482 12.102.448,2 Evet
3 18.01.2019 17.01.2019 18.01.2019 7,2891 14.585.489,1 Evet
4 19.04.2019 18.04.2019 19.04.2019 5,5394 11.084.339,4 Evet
5 19.07.2019 18.07.2019 19.07.2019 6,3389 12.684.138,9 Evet
6 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 5,6185 11.242.618,5 Evet
7 17.01.2020 16.01.2020 17.01.2020 5,0728
8 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020 200.100.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRDKTLM42012 ISIN kodlu kira sertifikasının 6.kupon dönemine ilişkin 11.242.618,50-TL'lik kâr payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793885
BIST