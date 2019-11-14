***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









klama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.11.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.Kaynak Kuruluş FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.Kurucu KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 200.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 12.02.2020Vade (Gün Sayısı) 728Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDKTLM22014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.02.2018Satışa Başlanma Tarihi 14.02.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 14.02.2018Vade Başlangıç Tarihi 14.02.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.05.2018 15.05.2018 16.05.2018 3,6502 7.300.400 Evet2 15.08.2018 14.08.2018 15.08.2018 4,3032 8.606.400 Evet3 14.11.2018 13.11.2018 14.11.2018 6,3179 12.635.800 Evet4 13.02.2019 12.02.2019 13.02.2019 5,5139 11.027.800 Evet5 15.05.2019 14.05.2019 15.05.2019 4,8053 9.610.600 Evet6 15.08.2019 14.08.2019 15.08.2019 6,3189 12.637.800 Evet7 14.11.2019 13.11.2019 14.11.2019 4,1819 8.363.800 Evet8 12.02.2020 11.02.2020 12.02.2020 3,3963Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.02.2020 11.02.2020 12.02.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRDKTLM22014 ISIN kodlu kira sertifikasının 7.kupon dönemine ilişkin 8.363.800,00-TL'lik kâr payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798861BIST