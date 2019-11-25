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***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

25.11.2019 16:40
GÜNCEL HABERLER


Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.08.2018 27.08.2018 28.08.2018 4,5998 9.199.599,99 Evet
2 27.11.2018 26.11.2018 27.11.2018 6,1253 12.250.599,99 Evet
3 26.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 5,2988 10.597.599,99 Evet
4 28.05.2019 27.05.2019 28.05.2019 4,877 9.754.000 Evet
5 27.08.2019 26.08.2019 27.08.2019 6,3998 12.799.599,99 Evet
6 26.11.2019 25.11.2019 26.11.2019 4,3885
7 25.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 3,3613
8 27.05.2020 26.05.2020 27.05.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.05.2020 26.05.2020 27.05.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRDKTLM52011 ISIN kodlu kira sertifikasının 7.kupon ödeme dönemine İlişkin kâr payı oranı 3,3613% olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800325


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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3856 7,4226 % 1,00  
Frank 5,7315 5,7660 % 0,45  
Riyal 1,5262 1,5339 % 0,48  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.458 1.458 -4,35  
Altın Gr. 269 269 0,50  
Cumhuriyet 1.786 1.813 -1,00  
Tam 1.779 1.824 0,16  
Yarım 860 882 0,08  
Çeyrek 431 441 0,04  
Gümüş.Ons 16,92 16,96 -0,07  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 0,01  
B. Petrol 62,31 62,31 -0,06  
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