***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
26.11.2019 13:48
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDKTLM52011 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 6.Kupon Dönemi Kâr Payı Ödemesinin Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.11.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Kaynak Kuruluş QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Kurucu KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 27.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 728
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 6,1253%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTLM52011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.05.2018
Satışa Başlanma Tarihi 28.05.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.05.2018
Vade Başlangıç Tarihi 28.05.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.08.2018 27.08.2018 28.08.2018 4,5998 9.199.599,99 Evet
2 27.11.2018 26.11.2018 27.11.2018 6,1253 12.250.599,99 Evet
3 26.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 5,2988 10.597.599,99 Evet
4 28.05.2019 27.05.2019 28.05.2019 4,877 9.754.000 Evet
5 27.08.2019 26.08.2019 27.08.2019 6,3998 12.799.599,99 Evet
6 26.11.2019 25.11.2019 26.11.2019 4,3885 8.776.999,99 Evet
7 25.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 3,3613
8 27.05.2020 26.05.2020 27.05.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.05.2020 26.05.2020 27.05.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRDKTLM52011 ISIN kodlu kira sertifikasının 6.kupon dönemine ilişkin 8.766.999,99-TL'lik kâr payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800448
BIST