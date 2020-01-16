***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDKTLM42012 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 8.Kupon Dönemine İlişkin Kâr Payı Oranının KesinleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.03.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.Kaynak Kuruluş ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.Kurucu KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 200.100.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 17.04.2020Vade (Gün Sayısı) 728Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2 Yıllık Gösterge DİBS + 520 bpSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDKTLM42012Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.04.2018Satışa Başlanma Tarihi 20.04.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 20.04.2018Vade Başlangıç Tarihi 20.04.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.100.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.07.2018 19.07.2018 20.07.2018 4,6901 9.384.890,1 Evet2 19.10.2018 18.10.2018 19.10.2018 6,0482 12.102.448,2 Evet3 18.01.2019 17.01.2019 18.01.2019 7,2891 14.585.489,1 Evet4 19.04.2019 18.04.2019 19.04.2019 5,5394 11.084.339,4 Evet5 19.07.2019 18.07.2019 19.07.2019 6,3389 12.684.138,9 Evet6 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 5,6185 11.242.618,5 Evet7 17.01.2020 16.01.2020 17.01.2020 5,07288 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020 3,8077Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020 200.100.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarKatılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı" olarak yer aldığı 200.100.000.-TL tutarlı, TRDKTLM42012 ISIN kodlu kira sertifikasının 8.kupon ödeme dönemine İlişkin kâr payı oranı %3,8077 olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813192BIST