***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.12.2019 16:30
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BÜLENT TABAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
EVREN UÇAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Uluslararası Bankacılık Yöneticisi, Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. Y.K. Üyesi Bağımsız Üye Değil
SELÇUK ZÜLFİKAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 11.03.2019 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Hazine Yöneticisi Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804587
BIST
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En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|IPEKE
|8,34
|717.259.914
|% 19,14
|
|MTRYO
|7,01
|10.815.975
|% 14,92
|
|AYCES
|9,48
|4.628.692
|% 14,91
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|ESCOM
|1,39
|6.428.773
|% 13,01
|
|GOODY
|3,99
|166.125.710
|% 10,83
|
|EUKYO
|1,76
|7.864.965
|% -14,56
|
|GLBMD
|1,62
|18.600.950
|% -14,29
|
|FLAP
|4,40
|64.770.295
|% -13,21
|
|EUYO
|1,19
|10.718.820
|% -12,50
|
|ETYAT
|1,30
|18.664.951
|% -10,34
|
|KOZAA
|10,29
|1.168.319.102
|% 9,00
|
|THYAO
|13,73
|920.873.011
|% -0,22
|
|IPEKE
|8,34
|717.259.914
|% 19,14
|
|SISE
|5,25
|401.020.672
|% 1,55
|
|KOZAL
|77,10
|387.202.430
|% 3,21
|
|IHLGM
|0,97
|186.711.162
|% 10,23
|
|KRSTL
|1,71
|274.204.263
|% -2,29
|
|EKGYO
|1,44
|176.451.934
|% 0,70
|
|KOZAA
|10,29
|1.168.319.102
|% 9,00
|
|KRDMD
|2,55
|260.272.231
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7195
|7,7582
|% 0,11
|
|Frank
|6,0276
|6,0639
|% -0,43
|
|Riyal
|1,5783
|1,5862
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.479
|1.479
|-0,12
|
|Altın Gr.
|282
|283
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|
|Tam
|1.863
|1.910
|3,56
|
|Yarım
|901
|924
|1,72
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,24
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|66,37
|66,37
|-0,17
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