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***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.01.2020 13:53
GÜNCEL HABERLER



***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BÜLENT TABAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 18.09.2018 Yönetim Kurulu Başkanı Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
AHMET İLYAS ÇÖLLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 17.01.2020 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Uluslararası Bankacılık Müdürü Bağımsız Üye Değil
EVREN UÇAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 05.12.2016 Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Uluslararası Bankacılık Yöneticisi, Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. Y.K. Üyesi Bağımsız Üye Değil
SELÇUK ZÜLFİKAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 11.03.2019 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Hazine Yöneticisi Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813530


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Tam 1.949 1.998 7,33  
Yarım 942 966 3,55  
Çeyrek 473 483 1,77  
Gümüş.Ons 18,03 18,07 0,03  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,01  
B. Petrol 65,20 65,20 0,35  
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