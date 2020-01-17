***KATVK* *SEKFK* *HALKB* *TEBNK* *GARAN* *QNBFB* *DENIZ* *TCRYT* *ODEA* *BSRFK* *ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları









***KATVK******SEKFK******HALKB******TEBNK******GARAN******QNBFB******DENIZ******TCRYT******ODEA******BSRFK******ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ATAGY, BSRFK, DENIZ, GARAN, KATVK, ODEA, QNBFB, SEKFK, TCRYT, TEBNK, HALKBMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRFATAYE2028 FİNANSMAN BONOSU 17/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR12021 FİNANSMAN BONOSU 17/01/2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK12025 FİNANSMAN BONOSU 17/01/2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK12033 FİNANSMAN BONOSU 17/01/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN015A1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 17/01/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN015A1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 17/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATVK TRDKTLM42012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA12032 FİNANSMAN BONOSU 17/01/2020 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK12034 FİNANSMAN BONOSU 17/01/2020 İtfaŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK12018 FİNANSMAN BONOSU 17/01/2020 İtfaŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK12026 FİNANSMAN BONOSU 17/01/2020 İtfaTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD12014 FİNANSMAN BONOSU 17/01/2020 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK12018 FİNANSMAN BONOSU 17/01/2020 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK12042 FİNANSMAN BONOSU 17/01/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALE2018 FİNANSMAN BONOSU 17/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813393BIST