***KATVK* *ZORLF* *GARAN* *KOTON*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***KATVK******ZORLF******GARAN******KOTON*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler GARAN, KATVK, KOTON, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014H9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 01/10/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014H9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 01/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANE1912 FİNANSMAN BONOSU 01/10/2019 İtfaKATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATVK TRDKTLME1914 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/10/2019 İtfaKATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATVK TRDKTLME1914 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeKOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOTON TRFKOTNE1918 FİNANSMAN BONOSU 01/10/2019 İtfaKOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOTON TRFKOTNE1918 FİNANSMAN BONOSU 01/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK1923 FİNANSMAN BONOSU 01/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789449BIST