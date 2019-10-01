***KATVK* *ZORLF* *GARAN* *KOTON*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
01.10.2019 17:56
***KATVK******ZORLF******GARAN******KOTON*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler GARAN, KATVK, KOTON, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014H9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 01/10/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014H9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 01/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANE1912 FİNANSMAN BONOSU 01/10/2019 İtfa
KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATVK TRDKTLME1914 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/10/2019 İtfa
KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATVK TRDKTLME1914 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOTON TRFKOTNE1918 FİNANSMAN BONOSU 01/10/2019 İtfa
KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOTON TRFKOTNE1918 FİNANSMAN BONOSU 01/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK1923 FİNANSMAN BONOSU 01/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789449
BIST