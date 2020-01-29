***KCHOL* *AYGAZ* *YKBNK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCHOL******AYGAZ******YKBNK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AYGAZ, YKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/11/2019, 30/12/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 30.11.2019 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Koç Finansal Hizmetler A.Ş. hisselerinin devirlerine ilişkin yapılan özel durum açıklamasında belirtilen ön koşullara ilişkin olarak, Rekabet Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu hisse devirlerine izin verildiği bildirilmiştir.Hisse devrinin tamamlanmasına yönelik 30.11.2019 tarihli açıklamada belirtilen diğer onay süreçleri devam etmekte olup, konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814956BIST