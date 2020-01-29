***KCHOL* *AYGAZ* *YKBNK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2020 08:44
***KCHOL******AYGAZ******YKBNK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [AYGAZ, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/11/2019, 30/12/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 30.11.2019 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Koç Finansal Hizmetler A.Ş. hisselerinin devirlerine ilişkin yapılan özel durum açıklamasında belirtilen ön koşullara ilişkin olarak, Rekabet Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu hisse devirlerine izin verildiği bildirilmiştir.
Hisse devrinin tamamlanmasına yönelik 30.11.2019 tarihli açıklamada belirtilen diğer onay süreçleri devam etmekte olup, konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814956
BIST
10:04120.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 866,90
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
120.586
10:045,9488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0075
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9488
En Düşük
5,9367
10:046,5483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,5410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5547
En Düşük
6,5437
10:04299,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,09
|Açılış
|: 299,69
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
299,98
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|6,77
|96.703
|% 9,72
|
|COSMO
|2,83
|20.175
|% 9,69
|
|UZERB
|2,38
|25.176
|% 9,68
|
|ROYAL
|2,07
|193.090
|% 9,52
|
|EGCEY
|0,73
|98.038
|% 8,96
|
|QNBFL
|122,40
|72.950
|% -14,76
|
|OSMEN
|7,21
|18.285
|% -9,99
|
|DARDL
|6,79
|221.374
|% -7,62
|
|ARMDA
|27,80
|27.216
|% -7,33
|
|ESCOM
|2,65
|719.446
|% -6,69
|
|KFEIN
|16,63
|154.850.155
|% 0,00
|
|METRO
|1,49
|59.704.224
|% 0,00
|
|USAK
|1,86
|57.699.692
|% 1,09
|
|VKGYO
|2,85
|55.949.627
|% 1,06
|
|MARTI
|1,21
|34.137.067
|% 0,00
|
|YGYO
|0,69
|33.209.368
|% 0,00
|
|METRO
|1,49
|59.704.224
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,73
|25.961.676
|% 0,00
|
|USAK
|1,86
|57.699.692
|% 1,09
|
|MARTI
|1,21
|34.137.067
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7212
|7,7599
|% 0,12
|
|Frank
|6,0822
|6,1189
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5801
|1,5880
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|-1,24
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|-7,00
|
|Tam
|1.986
|2.035
|-9,41
|
|Yarım
|960
|984
|-4,55
|
|Çeyrek
|481
|492
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,51
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,00
|
|B. Petrol
|59,49
|59,49
|0,68
|