***KCHOL* *AYGAZ* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2019 08:59
***KCHOL******AYGAZ******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [AYGAZ, KCHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koç Holding A.Ş. tarafından 30.11.2019 tarihinde Bankamız ve Koç Finansal Hizmetler A.Ş. hisselerinin devirlerine ilişkin yapılan özel durum açıklamasında belirtilen ön koşullara ilişkin olarak, BDDK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu hisse devirlerine izin verildiği Bankamıza bildirilmiştir.
Hisse devrinin tamamlanmasına yönelik 30.11.2019 tarihli açıklamada belirtilen diğer yurt içi ve yurt dışı onay süreçleri devam etmekte olup, konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805689
BIST
13:43114.911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 1.227,78
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.962
En Düşük
114.057
13:435,9492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0084
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9520
|
5,9539
En Düşük
5,9423
13:436,6611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6724
En Düşük
6,6472
13:43289,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,22
|Açılış
|: 289,21
|
|Önceki Kapanış
|: 289,43
|
290,06
En Düşük
289,08
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|5,68
|8.262.247
|% 19,83
|
|ISGYO
|1,77
|448.213.365
|% 14,94
|
|INFO
|8,00
|74.156
|% 14,45
|
|IHYAY
|1,01
|80.516.838
|% 10,99
|
|YAPRK
|6,40
|3.336.065
|% 9,97
|
|FRIGO
|11,79
|200.206
|% -10,00
|
|SELGD
|1,87
|447.360
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,22
|53.763
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,35
|83.762
|% -7,89
|
|ATSYH
|0,92
|942
|% -7,07
|
|THYAO
|14,26
|763.858.644
|% 2,22
|
|ASELS
|20,14
|525.837.657
|% 2,39
|
|ISGYO
|1,77
|448.213.365
|% 14,94
|
|KRDMD
|2,70
|257.081.854
|% 3,05
|
|IHLGM
|1,19
|246.483.071
|% 9,17
|
|ISGYO
|1,77
|448.213.365
|% 14,94
|
|IHLAS
|0,91
|225.117.978
|% 4,60
|
|IHLGM
|1,19
|246.483.071
|% 9,17
|
|ALBRK
|1,56
|186.244.148
|% 2,63
|
|KRDMD
|2,70
|257.081.854
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7775
|7,8165
|% 0,14
|
|Frank
|6,0971
|6,1339
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5813
|1,5892
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|1,02
|
|Altın Gr.
|289
|289
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|1.915
|1.944
|-6,00
|
|Tam
|1.907
|1.954
|-1,09
|
|Yarım
|922
|945
|-0,53
|
|Çeyrek
|462
|473
|-0,26
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|66,92
|66,92
|0,05
|