***KCHOL* *AYGAZ* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCHOL******AYGAZ******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AYGAZ, KCHOL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKoç Holding A.Ş. tarafından 30.11.2019 tarihinde Bankamız ve Koç Finansal Hizmetler A.Ş. hisselerinin devirlerine ilişkin yapılan özel durum açıklamasında belirtilen ön koşullara ilişkin olarak, BDDK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu hisse devirlerine izin verildiği Bankamıza bildirilmiştir.Hisse devrinin tamamlanmasına yönelik 30.11.2019 tarihli açıklamada belirtilen diğer yurt içi ve yurt dışı onay süreçleri devam etmekte olup, konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805689BIST