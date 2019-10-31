***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
31.10.2019 09:08
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2019 – 30.09.2019 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 8 Kasım 2019 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
01/01/2019 30/09/2019 08/11/2019
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795750
BIST
12:1699.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 422,48
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.876
12:165,7136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0144
|Açılış
|: 60,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 60,2400
|
5,7222
En Düşük
5,6975
12:166,3862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0275
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9000
|
6,3924
En Düşük
6,3554
12:163,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,04
|Açılış
|: 3,32
|
|Önceki Kapanış
|: 3,27
|
3,32
En Düşük
3,27
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,83
|39.409.643
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,62
|17.623.096
|% 17,39
|
|BOYP
|16,02
|3.011.389
|% 12,82
|
|DENIZ
|26,20
|24.972.229
|% 12,74
|
|RALYH
|8,00
|1.600
|% 11,89
|
|YONGA
|5,45
|6.011
|% -18,66
|
|KNFRT
|7,71
|10.763.225
|% -10,45
|
|SALIX
|5,10
|1.275
|% -7,27
|
|FRIGO
|8,82
|3.801
|% -5,16
|
|ADEL
|11,46
|1.158.423
|% -4,66
|
|THYAO
|11,71
|217.160.933
|% 0,69
|
|AKBNK
|7,00
|131.439.739
|% 1,01
|
|EREGL
|6,66
|112.352.590
|% 1,22
|
|GARAN
|9,32
|104.026.009
|% 0,98
|
|FENER
|15,44
|83.940.452
|% 1,18
|
|ISFIN
|2,62
|77.988.217
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,27
|35.844.271
|% 9,48
|
|EKGYO
|1,21
|29.372.339
|% 0,83
|
|IHLGM
|0,73
|17.365.354
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,56
|12.693.356
|% -3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3800
|7,4170
|% 0,68
|
|Frank
|5,7716
|5,8063
|% 0,60
|
|Riyal
|1,5199
|1,5275
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.505
|9,26
|
|Altın Gr.
|276
|276
|2,23
|
|Cumhuriyet
|1.825
|1.855
|0,00
|
|Tam
|1.822
|1.868
|6,32
|
|Yarım
|881
|904
|3,05
|
|Çeyrek
|442
|452
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,06
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|60,51
|60,51
|0,27
|