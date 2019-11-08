***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
08.11.2019 18:34
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.374.850 5.509.217 1.362.541 1.839.813
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-27.245 -82.955 1.176 -5.601
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.989 -65.955 -1.033 -7.146
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-977 -29.618 2.017 93
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.721 12.618 192 1.452
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
5.721 12.618 192 1.452
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-488.489 1.078.592 -531.644 703.060
Yabancı Para Çevrim Farkları
229.719 2.693.306 -319.814 1.947.160
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.871 -5.883 1.457 -2.616
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-83.880 -1.960.707 60.832 -1.395.207
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.074 -454.619 69.047 -310.771
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-630.007 322.745 -322.680 121.971
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27.624 483.750 -20.486 342.523
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
194 295 -72 132
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
21.254 383.439 -5.224 274.021
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
6.176 100.016 -15.190 68.370
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-515.734 995.637 -530.468 697.459
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.859.116 6.504.854 832.073 2.537.272
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.144.272 2.170.544 142.239 967.331
Ana Ortaklık Payları
2.714.844 4.334.310 689.834 1.569.941
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 33.780.736 24.577.490
Finansal Yatırımlar
6 0 54.364
Ticari Alacaklar
8 20.952.539 17.518.296
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.936.885 1.673.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 19.015.654 15.844.502
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.412.838 1.913.929
Diğer Alacaklar
15 3.465.847 2.552.450
Türev Araçlar
511.414 504.579
Stoklar
9 17.969.547 14.248.311
Diğer Dönen Varlıklar
16 2.903.142 3.351.406
ARA TOPLAM
80.996.063 64.720.825
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
44.658 44.917
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
81.040.721 64.765.742
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 1.351.762 70.314
Ticari Alacaklar
8 372.421 343.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 372.421 343.774
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
832.218 1.245.560
Türev Araçlar
161.358 419.039
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 19.299.736 18.256.952
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
397.267 467.311
Maddi Duran Varlıklar
10 28.913.532 26.396.819
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.303.695 6.865.165
Şerefiye
3.492.800 3.244.429
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.810.895 3.620.736
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 4.823.411 4.407.803
Diğer Duran Varlıklar
16 2.218.942 2.037.402
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.674.342 60.510.139
TOPLAM VARLIKLAR
146.715.063 125.275.881
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 11.099.022 8.031.703
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 8.156.739 7.581.929
Ticari Borçlar
8 26.609.401 15.597.256
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 892.781 1.196.384
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 25.716.620 14.400.872
Diğer Borçlar
15 4.194.683 3.293.252
Türev Araçlar
319.337 487.291
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 116.680 195.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.440.581 1.166.305
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 5.293.776 4.223.207
ARA TOPLAM
57.230.219 40.575.943
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
2.366 2.512
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.232.585 40.578.455
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 38.462.630 34.200.045
Diğer Borçlar
15 414.700 622.050
Türev Araçlar
141.392 49.450
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.023.362 919.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
862.157 764.110
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 161.205 155.868
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 927.171 902.826
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 1.037.596 1.044.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.006.851 37.739.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
99.239.436 78.317.471
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.805.096 33.284.262
Ödenmiş Sermaye
17 2.535.898 2.535.898
Sermaye Düzeltme Farkları
17 967.288 967.288
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.286 9.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -235.994 -225.146
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -835.256 -280.270
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 523.765 523.765
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.559.431 24.216.413
Net Dönem Karı veya Zararı
3.280.678 5.537.028
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.670.531 13.674.148
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.475.627 46.958.410
TOPLAM KAYNAKLAR
146.715.063 125.275.881
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
113.646.562 102.848.342 39.219.049 45.349.941
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
467.456 565.340 145.458 203.434
TOPLAM HASILAT
4 114.114.018 103.413.682 39.364.507 45.553.375
Satışların Maliyeti
-97.728.785 -86.388.477 -33.586.527 -37.549.028
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-293.044 -421.417 -98.722 -155.668
TOPLAM MALİYETLER
-98.021.829 -86.809.894 -33.685.249 -37.704.696
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.917.777 16.459.865 5.632.522 7.800.913
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
174.412 143.923 46.736 47.766
BRÜT KAR (ZARAR)
16.092.189 16.603.788 5.679.258 7.848.679
Genel Yönetim Giderleri
-3.825.962 -2.860.506 -1.279.462 -1.078.935
Pazarlama Giderleri
-5.939.678 -4.872.523 -2.120.135 -1.934.683
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-251.006 -196.826 -85.776 -70.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 2.906.918 4.532.366 952.255 2.733.757
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -3.000.737 -7.201.442 -985.474 -4.771.926
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 2.307.114 2.428.098 733.016 712.894
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4 8.288.838 8.432.955 2.893.682 3.439.073
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 94.006 279.564 21.905 47.474
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -24.401 -25.423 -11.999 -3.371
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.358.443 8.687.096 2.903.588 3.483.176
Finansman Gelirleri
20 8.554.913 13.485.533 2.971.548 8.235.694
Finansman Giderleri
20 -12.400.002 -16.257.421 -4.353.838 -9.557.089
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4 4.513.354 5.915.208 1.521.298 2.161.781
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-138.504 -405.991 -158.757 -321.968
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-512.845 -543.090 -169.343 -333.606
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 374.341 137.099 10.586 11.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.374.850 5.509.217 1.362.541 1.839.813
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.374.850 5.509.217 1.362.541 1.839.813
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.094.172 1.682.579 286.618 572.794
Ana Ortaklık Payları
4 3.280.678 3.826.638 1.075.923 1.267.019
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç (Kr) 25 1,29400000 1,50900000 0,42400000 0,50000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.466.364 5.169.215
Dönem Karı (Zararı)
4.374.850 5.509.217
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.963.677 2.805.512
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 2.049.401 1.540.756
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
26 84.417 123.437
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26 345.671 126.802
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -141.675
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 2.741.575 1.525.134
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
541.545 2.102.877
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
397.898 -373.272
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
397.898 -373.272
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.307.114 -2.428.098
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
138.504 405.991
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -32.540 -57.106
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 8.191
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 4.320 -27.525
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
26 5.970.949 -3.696.292
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.309.476 4.618.437
Alınan Temettüler
7 742.787 826.053
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-585.899 -275.275
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.447.707 -5.618.330
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 13.762
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 15.209
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-132.781 -1.576.820
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.102.060 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.020.736 1.055.855
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -3.788.791 -4.406.111
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 -444.811 -720.225
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.731.752 -1.498.970
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 54.268.031 40.863.293
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -50.180.142 -38.497.954
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -345.386 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-399.149 406.832
Ödenen Temettüler
-3.433.426 -3.392.767
Ödenen Faiz
-4.055.098 -1.952.911
Alınan Faiz
1.404.893 934.484
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.525 140.053
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.286.905 -1.948.085
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.517.027 8.829.203
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.803.932 6.881.118
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.206.712 19.652.226
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 32.010.644 26.533.344
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 0 -163.738 1.094.287 -1.080.977 -111.978 2.602.389 19.211.387 4.908.740 29.972.582 12.958.436 42.931.018
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-896.001 -896.001 -107.781 -1.003.782
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.077.643 6.986.383 -4.908.740 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.297 1.689.028 -584.752 -547.307 3.826.638 4.334.310 2.170.544 6.504.854
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
-10.688 -10.688 76.697 66.009
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.029.094 -1.029.094 -2.363.673 -3.392.767
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-78 -9.832 1.021 -917 -11.058 -20.864 111.585 90.721
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-26.635 -26.635 -3.332 -29.967
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -213.113 2.773.483 -1.664.708 -660.202 524.746 24.224.294 3.826.638 32.323.610 12.842.476 45.166.086
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -225.146 2.035.535 -1.745.920 -569.885 523.765 24.216.413 5.537.028 33.284.262 13.674.148 46.958.410
Transferler
5.537.028 -5.537.028
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.848 147.660 -931.163 228.517 3.280.678 2.714.844 1.144.272 3.859.116
Sermaye Arttırımı
10.383 10.383
Kar Payları
-1.183.094 -1.183.094 -2.250.332 -3.433.426
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
83.002 83.002
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-10.916 -10.916 9.058 -1.858
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -235.994 2.183.195 -2.677.083 -341.368 523.765 28.559.431 3.280.678 34.805.096 12.670.531 47.475.627
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797707
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