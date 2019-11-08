***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.374.850 5.509.217 1.362.541 1.839.813DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-27.245 -82.955 1.176 -5.601Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-31.989 -65.955 -1.033 -7.146Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-977 -29.618 2.017 93Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.721 12.618 192 1.452Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi5.721 12.618 192 1.452Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-488.489 1.078.592 -531.644 703.060Yabancı Para Çevrim Farkları229.719 2.693.306 -319.814 1.947.160Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.871 -5.883 1.457 -2.616Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-83.880 -1.960.707 60.832 -1.395.207Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-28.074 -454.619 69.047 -310.771Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-630.007 322.745 -322.680 121.971Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler27.624 483.750 -20.486 342.523Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi194 295 -72 132Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi21.254 383.439 -5.224 274.021Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi6.176 100.016 -15.190 68.370DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-515.734 995.637 -530.468 697.459TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.859.116 6.504.854 832.073 2.537.272Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.144.272 2.170.544 142.239 967.331Ana Ortaklık Payları2.714.844 4.334.310 689.834 1.569.941Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 33.780.736 24.577.490Finansal Yatırımlar6 0 54.364Ticari Alacaklar8 20.952.539 17.518.296İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.936.885 1.673.794İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 19.015.654 15.844.502Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar1.412.838 1.913.929Diğer Alacaklar15 3.465.847 2.552.450Türev Araçlar511.414 504.579Stoklar9 17.969.547 14.248.311Diğer Dönen Varlıklar16 2.903.142 3.351.406ARA TOPLAM80.996.063 64.720.825Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar44.658 44.917TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR81.040.721 64.765.742DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.351.762 70.314Ticari Alacaklar8 372.421 343.774İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 372.421 343.774Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar832.218 1.245.560Türev Araçlar161.358 419.039Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 19.299.736 18.256.952Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller397.267 467.311Maddi Duran Varlıklar10 28.913.532 26.396.819Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.303.695 6.865.165Şerefiye3.492.800 3.244.429Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 3.810.895 3.620.736Ertelenmiş Vergi Varlığı13 4.823.411 4.407.803Diğer Duran Varlıklar16 2.218.942 2.037.402TOPLAM DURAN VARLIKLAR65.674.342 60.510.139TOPLAM VARLIKLAR146.715.063 125.275.881KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 11.099.022 8.031.703Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 8.156.739 7.581.929Ticari Borçlar8 26.609.401 15.597.256İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 892.781 1.196.384İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 25.716.620 14.400.872Diğer Borçlar15 4.194.683 3.293.252Türev Araçlar319.337 487.291Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 116.680 195.000Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.440.581 1.166.305Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 5.293.776 4.223.207ARA TOPLAM57.230.219 40.575.943Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler2.366 2.512TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER57.232.585 40.578.455UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 38.462.630 34.200.045Diğer Borçlar15 414.700 622.050Türev Araçlar141.392 49.450Uzun Vadeli Karşılıklar1.023.362 919.978Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar862.157 764.110Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 161.205 155.868Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13 927.171 902.826Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler16 1.037.596 1.044.667TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.006.851 37.739.016TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER99.239.436 78.317.471ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.805.096 33.284.262Ödenmiş Sermaye17 2.535.898 2.535.898Sermaye Düzeltme Farkları17 967.288 967.288Paylara İlişkin Primler (İskontolar)9.286 9.286Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 -235.994 -225.146Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 -835.256 -280.270Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 523.765 523.765Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28.559.431 24.216.413Net Dönem Karı veya Zararı3.280.678 5.537.028Kontrol Gücü Olmayan Paylar12.670.531 13.674.148TOPLAM ÖZKAYNAKLAR47.475.627 46.958.410TOPLAM KAYNAKLAR146.715.063 125.275.881Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat113.646.562 102.848.342 39.219.049 45.349.941Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı467.456 565.340 145.458 203.434TOPLAM HASILAT4 114.114.018 103.413.682 39.364.507 45.553.375Satışların Maliyeti-97.728.785 -86.388.477 -33.586.527 -37.549.028Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-293.044 -421.417 -98.722 -155.668TOPLAM MALİYETLER-98.021.829 -86.809.894 -33.685.249 -37.704.696TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.917.777 16.459.865 5.632.522 7.800.913FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)174.412 143.923 46.736 47.766BRÜT KAR (ZARAR)16.092.189 16.603.788 5.679.258 7.848.679Genel Yönetim Giderleri-3.825.962 -2.860.506 -1.279.462 -1.078.935Pazarlama Giderleri-5.939.678 -4.872.523 -2.120.135 -1.934.683Araştırma ve Geliştirme Giderleri-251.006 -196.826 -85.776 -70.713Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 2.906.918 4.532.366 952.255 2.733.757Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -3.000.737 -7.201.442 -985.474 -4.771.926Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar7 2.307.114 2.428.098 733.016 712.894ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4 8.288.838 8.432.955 2.893.682 3.439.073Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 94.006 279.564 21.905 47.474Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -24.401 -25.423 -11.999 -3.371FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.358.443 8.687.096 2.903.588 3.483.176Finansman Gelirleri20 8.554.913 13.485.533 2.971.548 8.235.694Finansman Giderleri20 -12.400.002 -16.257.421 -4.353.838 -9.557.089SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4 4.513.354 5.915.208 1.521.298 2.161.781Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-138.504 -405.991 -158.757 -321.968Dönem Vergi (Gideri) Geliri-512.845 -543.090 -169.343 -333.606Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 374.341 137.099 10.586 11.638SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.374.850 5.509.217 1.362.541 1.839.813DÖNEM KARI (ZARARI)4.374.850 5.509.217 1.362.541 1.839.813Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.094.172 1.682.579 286.618 572.794Ana Ortaklık Payları4 3.280.678 3.826.638 1.075.923 1.267.019Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (Kr) 25 1,29400000 1,50900000 0,42400000 0,50000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.466.364 5.169.215Dönem Karı (Zararı)4.374.850 5.509.217Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.963.677 2.805.512Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 2.049.401 1.540.756Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler26 84.417 123.437Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler26 345.671 126.802Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler19 0 -141.675Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20 2.741.575 1.525.134Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler541.545 2.102.877Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler397.898 -373.272Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler397.898 -373.272Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler7 -2.307.114 -2.428.098Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler138.504 405.991Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 -32.540 -57.106İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 0 8.191Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 4.320 -27.525İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler26 5.970.949 -3.696.292Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.309.476 4.618.437Alınan Temettüler7 742.787 826.053Vergi İadeleri (Ödemeleri)-585.899 -275.275YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.447.707 -5.618.330Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 13.762İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 15.209İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-132.781 -1.576.820Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-1.102.060 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.020.736 1.055.855Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -3.788.791 -4.406.111Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3 -444.811 -720.225FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.731.752 -1.498.970Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12 54.268.031 40.863.293Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -50.180.142 -38.497.954Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -345.386 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri-399.149 406.832Ödenen Temettüler-3.433.426 -3.392.767Ödenen Faiz-4.055.098 -1.952.911Alınan Faiz1.404.893 934.484Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8.525 140.053YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.286.905 -1.948.085Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.517.027 8.829.203NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.803.932 6.881.118DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.206.712 19.652.226DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 32.010.644 26.533.344Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 0 -163.738 1.094.287 -1.080.977 -111.978 2.602.389 19.211.387 4.908.740 29.972.582 12.958.436 42.931.018Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-896.001 -896.001 -107.781 -1.003.782Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-2.077.643 6.986.383 -4.908.740 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-49.297 1.689.028 -584.752 -547.307 3.826.638 4.334.310 2.170.544 6.504.854Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı-10.688 -10.688 76.697 66.009Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-1.029.094 -1.029.094 -2.363.673 -3.392.767Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-78 -9.832 1.021 -917 -11.058 -20.864 111.585 90.721Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-26.635 -26.635 -3.332 -29.967Dönem Sonu Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -213.113 2.773.483 -1.664.708 -660.202 524.746 24.224.294 3.826.638 32.323.610 12.842.476 45.166.086Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -225.146 2.035.535 -1.745.920 -569.885 523.765 24.216.413 5.537.028 33.284.262 13.674.148 46.958.410Transferler5.537.028 -5.537.028Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.848 147.660 -931.163 228.517 3.280.678 2.714.844 1.144.272 3.859.116Sermaye Arttırımı10.383 10.383Kar Payları-1.183.094 -1.183.094 -2.250.332 -3.433.426Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması83.002 83.002Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-10.916 -10.916 9.058 -1.858Dönem Sonu Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -235.994 2.183.195 -2.677.083 -341.368 523.765 28.559.431 3.280.678 34.805.096 12.670.531 47.475.627http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797707BIST