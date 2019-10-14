***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2019 19:20
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunda 30 Mart 2017 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Ömer Dinçkök, bu görevinden kendi isteği ile ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak yeni bağımsız üye adayının belirlenmesi çalışmalarına başlanmış olup, konuyla ilgili gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793184
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