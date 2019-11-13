***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2019 19:06
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/10/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aday Gösterme ve Ücret Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Yönetim Kurulumuz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Sayın Ömer Dinçkök'ün yerine, Dr. Cem M. Kozlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasını teminen SPK'ya uygun görüş talebinde bulunulmasına SPK'dan uygun görüş alınması halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca toplanacak ilk genel kurulun onayına tabi olmak ve ilgili genel kurulda onaylanması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere boşalan yönetim kurulu üyeliğine Dr. Cem M. Kozlu'nun atanmasına karar verilmiştir.
Dr. Cem M. Kozlu'nun özgeçmişi ekte yer almakta olup, SPK'ya başvuru yarın iletilecektir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798773
BIST
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|DERIM
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|
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|3,05
|140.176.700
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|KLNMA
|33,54
|2.357.359
|% -14,96
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|ISBTR
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|EGCYH
|0,10
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|% -9,09
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|CEMAS
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|87.899.409
|% -6,50
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|INFO
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|5.477
|% -6,29
|
|THYAO
|13,69
|2.109.489.714
|% 2,62
|
|ASELS
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|584.949.210
|% 1,15
|
|PGSUS
|76,00
|569.204.016
|% 6,89
|
|GARAN
|9,95
|394.971.516
|% 1,32
|
|KRDMD
|2,37
|383.064.265
|% 3,49
|
|OZGYO
|1,34
|239.225.347
|% -3,60
|
|KRDMD
|2,37
|383.064.265
|% 3,49
|
|THYAO
|13,69
|2.109.489.714
|% 2,62
|
|CEMAS
|1,15
|87.899.409
|% -6,50
|
|PETKM
|3,69
|217.907.233
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3500
|7,3869
|% -0,73
|
|Frank
|5,7776
|5,8124
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5260
|1,5337
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.463
|3,79
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.827
|6,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,18
|
|Yarım
|865
|887
|1,05
|
|Çeyrek
|434
|443
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|0,13
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|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,00
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|B. Petrol
|62,59
|62,59
|0,53
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