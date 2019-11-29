***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2019 18:51
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/11/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29 Kasım 2019 tarihli yazısı ile, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak görüşe sunulan Dr. Cem M. Kozlu hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize iletilmiştir.
Bu çerçevede, 13 Kasım 2019 tarihli özel durum açıklamamıza konu yönetim kurulu kararımıza uygun olarak Dr. Cem M. Kozlu, toplanacak ilk genel kurulun onayına tabi olmak ve ilgili genel kurulda onaylanması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801063
BIST
18:05106.904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -222,50
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
106.564
18:055,7511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0094
|Açılış
|: 5,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7372
18:056,3407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0063
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3187
18:05271,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,96
|Açılış
|: 271,07
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
271,09
En Düşük
268,74
BIST En Aktif Hisseler
|IHLAS
|0,78
|123.246.915
|% 20,00
|
|AVTUR
|1,87
|37.526.520
|% 19,11
|
|BJKAS
|2,91
|305.758.555
|% 15,48
|
|BSOKE
|1,36
|175.638.397
|% 15,25
|
|MTRYO
|2,99
|627.405
|% 15,00
|
|KSTUR
|17,35
|54.661
|% -8,78
|
|HUBVC
|13,81
|4.570.519
|% -8,48
|
|DOKTA
|30,68
|70.520
|% -7,03
|
|UMPAS
|0,45
|59.760
|% -6,25
|
|UTPYA
|4,47
|22.629.560
|% -5,89
|
|THYAO
|13,66
|1.326.786.277
|% -1,16
|
|GARAN
|10,10
|435.878.797
|% 0,10
|
|EREGL
|8,02
|383.253.423
|% 1,91
|
|BJKAS
|2,91
|305.758.555
|% 15,48
|
|KRDMD
|2,39
|291.841.248
|% 0,42
|
|IHLAS
|0,78
|123.246.915
|% 20,00
|
|BSOKE
|1,36
|175.638.397
|% 15,25
|
|KRDMD
|2,39
|291.841.248
|% 0,42
|
|GSRAY
|1,88
|228.563.232
|% 2,73
|
|BJKAS
|2,91
|305.758.555
|% 15,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4161
|7,4533
|% 0,02
|
|Frank
|5,7286
|5,7631
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5288
|1,5365
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|7,65
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,59
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-3,00
|
|Tam
|1.779
|1.823
|-3,73
|
|Yarım
|860
|882
|-1,80
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,05
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|60,53
|60,53
|-2,75
|
Seans Raporu
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17:57XU100
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -324, 01 kaybederek (% -0.32 ) 102, 335