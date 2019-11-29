***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/11/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 29 Kasım 2019 tarihli yazısı ile, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak görüşe sunulan Dr. Cem M. Kozlu hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize iletilmiştir.Bu çerçevede, 13 Kasım 2019 tarihli özel durum açıklamamıza konu yönetim kurulu kararımıza uygun olarak Dr. Cem M. Kozlu, toplanacak ilk genel kurulun onayına tabi olmak ve ilgili genel kurulda onaylanması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801063BIST