***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2019 09:03
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunda 2008 yılından bu yana görev yapmakta olan Prof. Dr. Heinrich V. Pierer, bu görevinden kendi isteği ile ayrılmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802742
BIST
11:15109.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 326,01
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
108.910
11:155,8131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0037
|Açılış
|: 5,8090
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,8043
11:156,4378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4265
11:15273,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,59
|Açılış
|: 273,47
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
273,70
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|5,75
|29
|% 15,00
|
|SANEL
|4,48
|542
|% 14,87
|
|RYGYO
|4,01
|12.664.221
|% 14,57
|
|PAPIL
|7,24
|79.035.682
|% 14,38
|
|RYSAS
|3,02
|16.095.171
|% 13,53
|
|HURGZ
|1,28
|842.798
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|36
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|1.424
|% -9,57
|
|METRO
|1,32
|38.510.442
|% -5,71
|
|CEMAS
|1,52
|53.782.466
|% -5,00
|
|THYAO
|13,88
|253.401.759
|% 0,58
|
|AFYON
|7,79
|154.126.564
|% 12,90
|
|ASELS
|19,67
|118.208.758
|% 0,61
|
|TTKOM
|7,29
|91.205.373
|% 1,96
|
|EKGYO
|1,54
|86.990.706
|% 1,99
|
|EKGYO
|1,54
|86.990.706
|% 1,99
|
|CEMAS
|1,52
|53.782.466
|% -5,00
|
|KARSN
|1,53
|52.323.121
|% 3,38
|
|OZGYO
|1,56
|44.895.251
|% 4,70
|
|METRO
|1,32
|38.510.442
|% -5,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6151
|7,6533
|% -0,01
|
|Frank
|5,8680
|5,9034
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5458
|1,5535
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.464
|2,64
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,47
|
|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
|
|Yarım
|871
|894
|4,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,67
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|-0,06
|