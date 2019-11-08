***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
08.11.2019 18:36
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/11/2019
Karar Sayısı
33
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizce hazırlanan 01.01.2019 – 30.09.2019 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1. "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda •Tarafımızca incelendiğini, •Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, •Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, 8 Kasım 2019 Mustafa Kemal Olgaç (münhal) Ahmet F. Ashaboğlu Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi CFO
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797718
BIST
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|
|MRGYO
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|% 15,00
|
|SMART
|3,25
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|% 14,04
|
|BURVA
|5,32
|5.821.856
|% 10,37
|
|METAL
|0,78
|27.028
|% 9,86
|
|KLNMA
|54,55
|78.738.605
|% -14,96
|
|VERUS
|15,32
|38.766.898
|% -13,84
|
|BRSAN
|8,72
|14.391.032
|% -8,69
|
|TIRE
|1,79
|40.319.952
|% -8,67
|
|YESIL
|13,81
|45.649.890
|% -7,93
|
|THYAO
|12,80
|1.809.669.064
|% 1,11
|
|PETKM
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|550.222.464
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|ASELS
|18,91
|538.647.709
|% -0,16
|
|ICBCT
|4,78
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|% 7,17
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|HALKB
|5,77
|500.797.501
|% 4,72
|
|PETKM
|3,73
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|% 1,63
|
|THYAO
|12,80
|1.809.669.064
|% 1,11
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|KRDMD
|2,31
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|% -0,86
|
|ICBCT
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|524.009.973
|% 7,17
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|SMART
|3,25
|315.711.863
|% 14,04
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,3459
|7,3827
|% 0,04
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|Frank
|5,7615
|5,7963
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5336
|1,5413
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-6,12
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|Altın Gr.
|271
|271
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|1.796
|1.823
|-22,00
|
|Tam
|1.787
|1.832
|-24,12
|
|Yarım
|864
|886
|-11,66
|
|Çeyrek
|433
|443
|-5,84
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|Gümüş.Ons
|16,81
|16,83
|-0,30
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|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,04
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|B. Petrol
|62,38
|62,38
|0,09
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