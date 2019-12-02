***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.12.2019 18:58
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, bağımsız yönetim kurulu üyesi Dr. Cem M. Kozlu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak atanmasına karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801375
BIST
18:05108.004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.100,62
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
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108.210
En Düşük
107.318
18:055,7428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
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|Açılış
|: 5,7440
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|Önceki Kapanış
|: 5,7480
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5,7643
En Düşük
5,7320
18:056,3661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0301
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
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6,3225
18:05269,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,12
|Açılış
|: 269,99
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|SANKO
|8,28
|42.326.341
|% 18,79
|
|SMART
|7,10
|160.444.015
|% 16,78
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|KLNMA
|53,20
|5.026.432
|% 14,51
|
|HUBVC
|11,74
|6.217.066
|% -14,99
|
|SNGYO
|0,80
|41.055.645
|% -11,11
|
|IHYAY
|0,80
|103.720.219
|% -9,09
|
|ARTI
|0,84
|57.469
|% -3,45
|
|TKURU
|7,73
|82.568
|% -3,37
|
|THYAO
|13,89
|1.475.623.696
|% 1,68
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|KRDMD
|2,46
|336.013.168
|% 2,93
|
|ASELS
|18,79
|335.802.390
|% 0,64
|
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|IHLAS
|0,80
|130.893.505
|% 2,56
|
|KRDMD
|2,46
|336.013.168
|% 2,93
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|IHYAY
|0,80
|103.720.219
|% -9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4119
|7,4490
|% -0,03
|
|Frank
|5,7679
|5,8026
|% 0,73
|
|Riyal
|1,5265
|1,5342
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-7,91
|
|Yarım
|860
|883
|-3,83
|
|Çeyrek
|432
|441
|-1,91
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,03
|
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