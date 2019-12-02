***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, bağımsız yönetim kurulu üyesi Dr. Cem M. Kozlu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak atanmasına karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801375BIST