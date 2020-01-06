KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,51
|11.505.514
|% 14,61
|ALGYO
|96,40
|271.312.144
|% 13,55
|DAGI
|2,80
|20.259.955
|% 12,45
|BALAT
|1,63
|953.997
|% 9,40
|SNPAM
|5,52
|10.908.135
|% 8,45
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8277
|7,8669
|% 0,52
|Frank
|6,1306
|6,1676
|% 0,16
|Riyal
|1,5860
|1,5939
|% -0,11
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.564
|1.564
|15,20
|Altın Gr.
|300
|300
|2,22
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|30,00
|Tam
|1.999
|2.049
|31,68
|Yarım
|966
|991
|15,33
|Çeyrek
|485
|496
|7,66
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,11
|0,06
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,00
|B. Petrol
|69,09
|69,09
|0,49
Seans Raporu
- 17:59BRISA Yüzde -6.54 oranında düşüşle 8.72 lira fiyatla işlem gören hissede 664, 217 adet işlem
- 17:58YAYLA Yüzde -6.71 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 110, 568 adet işlem
- 17:57XU100 Endeks 111, 632 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 81 altında . İşlem hacmi 10, 117.00 milyon TL de
- 17:57ERSU Yüzde -7.37 oranında düşüşle 1.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 267, 831 adet işlem
- 17:56SMART Yüzde -6.33 oranında düşüşle 8.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 599, 655 adet işlem