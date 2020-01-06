***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.01.2020 17:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 99.352,41 % 0,00151 % 0,027499 % 1.820,67
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807945
BIST
18:05111.413
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -2.271,31
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
111.212
18:055,9711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0035
|Açılış
|: 69,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 68,6000
|
5,9778
En Düşük
5,9624
18:056,6771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 11,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,7700
|
6,6997
En Düşük
6,6574
18:053,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,01
|Açılış
|: 3,47
|
|Önceki Kapanış
|: 3,47
|
3,56
En Düşük
3,46
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,51
|11.505.514
|% 14,61
|
|ALGYO
|96,40
|271.312.144
|% 13,55
|
|DAGI
|2,80
|20.259.955
|% 12,45
|
|BALAT
|1,63
|953.997
|% 9,40
|
|SNPAM
|5,52
|10.908.135
|% 8,45
|
|ISBTR
|27.412,50
|1.089.312
|% -15,00
|
|ERSU
|1,70
|6.432.678
|% -10,53
|
|SANKO
|6,50
|9.195.120
|% -9,97
|
|YONGA
|8,13
|87.169
|% -9,67
|
|CEMAS
|1,32
|54.215.257
|% -9,59
|
|THYAO
|13,53
|1.934.372.869
|% -5,12
|
|ASELS
|22,08
|1.056.855.031
|% 1,38
|
|IPEKE
|9,17
|546.038.051
|% 3,15
|
|KRDMD
|2,59
|430.256.500
|% -3,72
|
|GARAN
|10,55
|415.681.126
|% -3,21
|
|ISGYO
|1,76
|387.620.844
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,59
|430.256.500
|% -3,72
|
|ALBRK
|1,52
|251.910.133
|% -1,30
|
|THYAO
|13,53
|1.934.372.869
|% -5,12
|
|EKGYO
|1,40
|197.378.826
|% -4,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8282
|7,8674
|% 0,53
|
|Frank
|6,1311
|6,1680
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5863
|1,5942
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.562
|1.563
|13,33
|
|Altın Gr.
|301
|301
|3,56
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|30,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|31,68
|
|Yarım
|966
|991
|15,33
|
|Çeyrek
|485
|496
|7,66
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,03
|
|B. Petrol
|69,28
|69,28
|0,68
|
Seans Raporu
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17:59BRISA
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