***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.349.443 2.208.186 -796.153 -796.153 -796.153 9.421.544 13.035.717 38.173.333 64.392.070 64.392.070Transferler38.173.333 -38.173.333 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-113.071 -113.071 -113.071 24.848.054 24.734.983 24.734.983Dönem Karı (Zararı)24.848.054 24.848.054 24.848.054Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-113.071 -113.071 -113.071 -113.071 -113.071Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları13 -34.000.000 -34.000.000 -34.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine vey 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.349.443 2.208.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -909.224 0 -909.224 0 0 0 0 0 -909.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.421.544 0 0 0 17.209.050 24.848.054 0 55.127.053 55.127.053Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 2.349.443 2.208.186 -904.876 -904.876 -904.876 9.421.544 17.209.050 35.688.560 65.971.907 65.971.907Transferler2.898.412 32.790.148 -35.688.560 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-128.754 -128.754 -128.754 28.676.771 28.548.017 28.548.017Dönem Karı (Zararı)28.676.771 28.676.771 28.676.771Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-128.754 -128.754 -128.754 -128.754 -128.754Sermaye Arttırımı13 2.650.557 -2.650.557 0 0Kar Payları13 -32.000.000 -32.000.000 -32.000.000Dönem Sonu Bakiyeler13 5.000.000 2.208.186 -1.033.630 -1.033.630 -1.033.630 12.319.956 15.348.641 28.676.771 62.519.924 62.519.924Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.873.234 8.796.864Dönem Karı (Zararı)28.676.771 9.574.161Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)28.676.771 9.574.161Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.232.319 1.732.800Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7,8 1.011.550 121.572Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.643.458 1.517.635Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.848.551 1.506.947Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 10.688Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-205.093Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-9.803.686 -2.659.858Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-9.881.495 -2.659.858Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler77.809Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.380.997 2.753.451İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.361.464 7.443.945Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.322.621 5.336.750İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.338.603 6.385.177İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)984.018 -1.048.427Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-153.430Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)111.531 -152.985Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler119.851 736.508İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-357.657 68.622İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)477.508 667.886Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-192.539 1.677.102İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-192.539 1.677.102Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları35.270.554 18.750.906Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.010.710 -6.299.149Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.373.988 -3.654.893Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-12.622YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI9.297.096 2.585.338Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-332.966 -74.520Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -68.147 -15.291Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -264.819 -59.229Alınan Faiz9.630.062 2.659.858FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.639.000 -33.858.517Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -639.000Ödenen Temettüler13 -32.000.000 -34.000.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)141.483YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.468.670 -22.476.315NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.468.670 -22.476.315DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ66.647.151 63.099.415DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 64.178.481 40.623.100Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 65.008.480 66.938.499Ticari Alacaklar5 8.635.111 10.957.732İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 7.588.023 8.926.626İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.047.088 2.031.106Peşin Ödenmiş Giderler12 448.548 560.079İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler20 0 152.266İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler448.548 407.813ARA TOPLAM74.092.139 78.456.310TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR74.092.139 78.456.310DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 341.415 417.028Kullanım Hakkı Varlıkları7 200.738Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 570.787 608.042Ertelenmiş Vergi Varlığı18 749.182 647.610TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.862.122 1.672.680TOPLAM VARLIKLAR75.954.261 80.128.990KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 205.209İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20 205.209Kiralama İşlemlerinden Borçlar205.209Ticari Borçlar5 2.684.523 2.564.672İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 1.249.154 1.606.811İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.435.369 957.861Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 2.571.957 2.499.742Kısa Vadeli Karşılıklar4.903.125 5.900.577Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 4.903.125 5.900.577Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.200.329 1.392.868İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.200.329 1.392.868ARA TOPLAM11.565.143 12.357.859TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.565.143 12.357.859UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 1.869.194 1.799.224Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.869.194 1.799.224TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.869.194 1.799.224TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.434.337 14.157.083ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar62.519.924 65.971.907Ödenmiş Sermaye13 5.000.000 2.349.443Sermaye Düzeltme Farkları13 2.208.186 2.208.186Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -1.033.630 -904.876Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.033.630 -904.876Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.033.630 -904.876Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 12.319.956 9.421.544Yasal Yedekler12.319.956 9.421.544Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 15.348.641 17.209.050Net Dönem Karı veya Zararı28.676.771 35.688.560TOPLAM ÖZKAYNAKLAR62.519.924 65.971.907TOPLAM KAYNAKLAR75.954.261 80.128.990Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14 59.088.510 55.263.049 22.601.746 17.488.843Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti14 -4.658.993 -7.699.007 -1.415.935 -2.686.079FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)54.429.517 47.564.042 21.185.811 14.802.764BRÜT KAR (ZARAR)54.429.517 47.564.042 21.185.811 14.802.764Genel Yönetim Giderleri15 -27.061.487 -22.751.781 -8.965.823 -7.923.734Pazarlama Giderleri15 -373.752 -307.015 -58.514 -64.009ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.994.278 24.505.246 12.161.474 6.815.021FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.994.278 24.505.246 12.161.474 6.815.021Finansman Gelirleri16 10.141.299 7.441.715 3.018.837 2.965.525Finansman Giderleri17 -77.809 -258.925 -16.835 -41.458SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)37.057.768 31.688.036 15.163.476 9.739.088Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.380.997 -6.839.982 -3.368.083 -2.276.590Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -8.446.254 -7.095.388 -3.302.875 -2.264.544Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 65.257 255.406 -65.208 -12.046SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28.676.771 24.848.054 11.795.393 7.462.498DÖNEM KARI (ZARARI)28.676.771 24.848.054 11.795.393 7.462.498Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları28.676.771 24.848.054 11.795.393 7.462.498Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-128.754 -113.071 -101.006 36.153Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -165.069 -144.963 -129.495 46.350Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler36.315 31.892 28.489 -10.197Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi18 36.315 31.892 28.489 -10.197Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-128.754 -113.071 -101.006 36.153TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.548.017 24.734.983 11.694.387 7.498.651Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları28.548.017 24.734.983 11.694.387 7.498.651http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794318BIST