***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.349.443 2.208.186 -796.153 -796.153 -796.153 9.421.544 13.035.717 38.173.333 64.392.070 64.392.070Transferler38.173.333 -38.173.333 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-108.723 -108.723 -108.723 35.688.560 35.579.837 35.579.837Dönem Karı (Zararı)35.688.560 35.688.560 35.688.560Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-108.723 -108.723 -108.723 -108.723 -108.723Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları13, 20 -34.000.000 -34.000.000 -34.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler13 2.349.443 2.208.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -904.876 0 -904.876 0 0 0 0 0 -904.876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.421.544 0 0 0 17.209.050 35.688.560 0 65.971.907 65.971.907Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 2.349.443 2.208.186 -904.876 -904.876 -904.876 9.421.544 17.209.050 35.688.560 65.971.907 65.971.907Transferler2.898.412 32.790.148 -35.688.560 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-293.941 -293.941 -293.941 47.180.564 46.886.623 46.886.623Dönem Karı (Zararı)47.180.564 47.180.564 47.180.564Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-293.941 -293.941 -293.941 -293.941 -293.941Sermaye Arttırımı13 2.650.557 -2.650.557 0 0Kar Payları13, 20 -32.000.000 -32.000.000 -32.000.000Dönem Sonu Bakiyeler13 5.000.000 2.208.186 -1.198.817 -1.198.817 -1.198.817 12.319.956 15.348.641 47.180.564 80.858.530 80.858.530Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.410.625 26.687.298Dönem Karı (Zararı)47.180.564 35.688.560Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)47.180.564 35.688.560Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.275.755 5.347.968Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6, 7, 8 1.336.120 512.182Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.047.423 6.113.645Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.231.104 5.934.335Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -120.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-183.681 299.310Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-12.396.016 -11.595.087Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -12.480.635 -11.595.087Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 84.619 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 13.288.228 10.317.228İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.733.307 2.964.629Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.853.597 2.094.302İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.819.367 4.074.693İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.965.770 -1.980.391Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)54.973 -248.236Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.378.501 934.212İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-842.207 200.701İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-536.294 733.511Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler443.818 184.351İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)443.818 184.351Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları50.723.012 44.001.157Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.010.711 -6.379.566Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.286.322 -10.922.515Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-15.354 -11.778YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI12.492.285 10.860.438Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-456.416 -590.700Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -140.730 -128.136Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -315.686 -462.564Türev Araçlardan Nakit Girişleri16 0 2.576.284Alınan Faiz12.948.701 8.874.854FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.851.072 -34.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -851.072 0Ödenen Temettüler13, 20 -32.000.000 -34.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.051.838 3.547.736NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.051.838 3.547.736DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ66.647.151 63.099.415DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 79.698.989 66.647.151Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 79.721.305 66.938.499Ticari Alacaklar5 14.811.329 10.957.732İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 14.745.993 8.926.626İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar65.336 2.031.106Peşin Ödenmiş Giderler12 505.106 560.079İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler20 176.812 152.266İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler328.294 407.813ARA TOPLAM95.037.740 78.456.310TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR95.037.740 78.456.310DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 386.680 417.028Kullanım Hakkı Varlıkları7 852.252 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 525.140 608.042Ertelenmiş Vergi Varlığı18 524.609 647.610TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.288.681 1.672.680TOPLAM VARLIKLAR97.326.421 80.128.990KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 852.252 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20 852.252 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar852.252 0Ticari Borçlar5 1.186.171 2.564.672İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 764.604 1.606.811İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar421.567 957.861Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 4.295.740 2.499.742Kısa Vadeli Karşılıklar9 6.110.116 5.900.577Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar6.110.116 5.900.577Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.836.686 1.392.868İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.836.686 1.392.868ARA TOPLAM14.280.965 12.357.859TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.280.965 12.357.859UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 2.186.926 1.799.224Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.186.926 1.799.224TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.186.926 1.799.224TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.467.891 14.157.083ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar80.858.530 65.971.907Ödenmiş Sermaye13 5.000.000 2.349.443Sermaye Düzeltme Farkları13 2.208.186 2.208.186Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -1.198.817 -904.876Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.198.817 -904.876Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.198.817 -904.876Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 12.319.956 9.421.544Yasal Yedekler12.319.956 9.421.544Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 15.348.641 17.209.050Net Dönem Karı veya Zararı47.180.564 35.688.560TOPLAM ÖZKAYNAKLAR80.858.530 65.971.907TOPLAM KAYNAKLAR97.326.421 80.128.990Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14 90.041.172 77.258.867Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti14 -5.537.221 -10.497.333FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)84.503.951 66.761.534BRÜT KAR (ZARAR)84.503.951 66.761.534Genel Yönetim Giderleri15 -36.062.317 -31.602.689Pazarlama Giderleri15 -610.411 -509.764ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)47.831.223 34.649.081FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)47.831.223 34.649.081Finansman Gelirleri16 12.722.353 11.656.019Finansman Giderleri17 -84.784 -299.312SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)60.468.792 46.005.788Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.288.228 -10.317.228Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -13.082.320 -10.185.525Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -205.908 -131.703SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)47.180.564 35.688.560DÖNEM KARI (ZARARI)47.180.564 35.688.560Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları47.180.564 35.688.560Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-293.941 -108.723Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -376.848 -139.388Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler82.907 30.665Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi18 82.907 30.665Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-293.941 -108.723TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)46.886.623 35.579.837Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları46.886.623 35.579.837http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814661BIST