***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.01.2020 19:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.349.443 2.208.186 -796.153 -796.153 -796.153 9.421.544 13.035.717 38.173.333 64.392.070 64.392.070
Transferler
38.173.333 -38.173.333 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-108.723 -108.723 -108.723 35.688.560 35.579.837 35.579.837
Dönem Karı (Zararı)
35.688.560 35.688.560 35.688.560
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-108.723 -108.723 -108.723 -108.723 -108.723
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
13, 20 -34.000.000 -34.000.000 -34.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.349.443 2.208.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -904.876 0 -904.876 0 0 0 0 0 -904.876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.421.544 0 0 0 17.209.050 35.688.560 0 65.971.907 65.971.907
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 2.349.443 2.208.186 -904.876 -904.876 -904.876 9.421.544 17.209.050 35.688.560 65.971.907 65.971.907
Transferler
2.898.412 32.790.148 -35.688.560 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-293.941 -293.941 -293.941 47.180.564 46.886.623 46.886.623
Dönem Karı (Zararı)
47.180.564 47.180.564 47.180.564
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-293.941 -293.941 -293.941 -293.941 -293.941
Sermaye Arttırımı
13 2.650.557 -2.650.557 0 0
Kar Payları
13, 20 -32.000.000 -32.000.000 -32.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.000.000 2.208.186 -1.198.817 -1.198.817 -1.198.817 12.319.956 15.348.641 47.180.564 80.858.530 80.858.530
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.410.625 26.687.298
Dönem Karı (Zararı)
47.180.564 35.688.560
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
47.180.564 35.688.560
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.275.755 5.347.968
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6, 7, 8 1.336.120 512.182
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.047.423 6.113.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.231.104 5.934.335
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -120.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-183.681 299.310
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-12.396.016 -11.595.087
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -12.480.635 -11.595.087
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 84.619 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 13.288.228 10.317.228
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.733.307 2.964.629
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.853.597 2.094.302
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.819.367 4.074.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.965.770 -1.980.391
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
54.973 -248.236
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.378.501 934.212
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-842.207 200.701
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-536.294 733.511
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
443.818 184.351
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
443.818 184.351
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
50.723.012 44.001.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.010.711 -6.379.566
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.286.322 -10.922.515
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-15.354 -11.778
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12.492.285 10.860.438
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-456.416 -590.700
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -140.730 -128.136
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -315.686 -462.564
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
16 0 2.576.284
Alınan Faiz
12.948.701 8.874.854
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.851.072 -34.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -851.072 0
Ödenen Temettüler
13, 20 -32.000.000 -34.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.051.838 3.547.736
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.051.838 3.547.736
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
66.647.151 63.099.415
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 79.698.989 66.647.151
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 79.721.305 66.938.499
Ticari Alacaklar
5 14.811.329 10.957.732
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 14.745.993 8.926.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
65.336 2.031.106
Peşin Ödenmiş Giderler
12 505.106 560.079
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20 176.812 152.266
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
328.294 407.813
ARA TOPLAM
95.037.740 78.456.310
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
95.037.740 78.456.310
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
6 386.680 417.028
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 852.252 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 525.140 608.042
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 524.609 647.610
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.288.681 1.672.680
TOPLAM VARLIKLAR
97.326.421 80.128.990
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 852.252 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 852.252 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
852.252 0
Ticari Borçlar
5 1.186.171 2.564.672
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 764.604 1.606.811
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
421.567 957.861
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 4.295.740 2.499.742
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 6.110.116 5.900.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.110.116 5.900.577
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.836.686 1.392.868
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.836.686 1.392.868
ARA TOPLAM
14.280.965 12.357.859
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.280.965 12.357.859
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 2.186.926 1.799.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.186.926 1.799.224
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.186.926 1.799.224
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.467.891 14.157.083
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
80.858.530 65.971.907
Ödenmiş Sermaye
13 5.000.000 2.349.443
Sermaye Düzeltme Farkları
13 2.208.186 2.208.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -1.198.817 -904.876
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.198.817 -904.876
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.198.817 -904.876
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 12.319.956 9.421.544
Yasal Yedekler
12.319.956 9.421.544
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 15.348.641 17.209.050
Net Dönem Karı veya Zararı
47.180.564 35.688.560
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
80.858.530 65.971.907
TOPLAM KAYNAKLAR
97.326.421 80.128.990
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 90.041.172 77.258.867
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
14 -5.537.221 -10.497.333
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
84.503.951 66.761.534
BRÜT KAR (ZARAR)
84.503.951 66.761.534
Genel Yönetim Giderleri
15 -36.062.317 -31.602.689
Pazarlama Giderleri
15 -610.411 -509.764
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.831.223 34.649.081
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.831.223 34.649.081
Finansman Gelirleri
16 12.722.353 11.656.019
Finansman Giderleri
17 -84.784 -299.312
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
60.468.792 46.005.788
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.288.228 -10.317.228
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -13.082.320 -10.185.525
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -205.908 -131.703
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
47.180.564 35.688.560
DÖNEM KARI (ZARARI)
47.180.564 35.688.560
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
47.180.564 35.688.560
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-293.941 -108.723
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -376.848 -139.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
82.907 30.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
18 82.907 30.665
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-293.941 -108.723
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.886.623 35.579.837
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
46.886.623 35.579.837
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814661
BIST