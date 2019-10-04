***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.397,09 % 0,00353324Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00012778Bağımsız Denetim Ücreti7.274,26 % 0,01072204Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.464,54 % 0,04637779Fon Yönetim Ücreti1.750.730,28 % 2,58052429Hisse Senedi Komisyonu106.338,98 % 0,15674049Tahvil Bono Komisyonu3.018,12 % 0,00444862Gecelik Ters Repo Komisyonu3.398,87 % 0,00500983Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu25.956,85 % 0,03825962Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.292,76 % 0,01222328Türev Araçlar Komisyonu109.383,91 % 0,16122863Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.928,05 % 0,02937335TOPLAM GİDERLER2.068.270,4 % 3,04856896DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ67.843.976,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790349BIST