***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 16:30
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.397,09 % 0,00353324
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00012778
Bağımsız Denetim Ücreti
7.274,26 % 0,01072204
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
31.464,54 % 0,04637779
Fon Yönetim Ücreti
1.750.730,28 % 2,58052429
Hisse Senedi Komisyonu
106.338,98 % 0,15674049
Tahvil Bono Komisyonu
3.018,12 % 0,00444862
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.398,87 % 0,00500983
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
25.956,85 % 0,03825962
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.292,76 % 0,01222328
Türev Araçlar Komisyonu
109.383,91 % 0,16122863
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.928,05 % 0,02937335
TOPLAM GİDERLER
2.068.270,4 % 3,04856896
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
67.843.976,12 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790349
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0003
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,11
|Açılış
|: 275,52
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71