***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 16:30
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.402,01 % 0,00048718
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00001758
Bağımsız Denetim Ücreti
7.229,53 % 0,00146631
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
164.809,33 % 0,03342711
Fon Yönetim Ücreti
11.979.976,8 % 2,42981386
Hisse Senedi Komisyonu
5.782,11 % 0,00117274
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
40.034,4 % 0,00811989
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.773,21 % 0,00279352
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
488.816,96 % 0,09914328
Vergiler ve Diğer Harcamalar
30.533,29 % 0,00619285
Türev Araçlar Komisyonu
493.959,15 % 0,10018624
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
88.849,91 % 0,0180208
TOPLAM GİDERLER
13.316.253,39 % 2,70084138
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
493.040.927,71 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790350
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0044
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,13
|Açılış
|: 275,49
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71