***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.402,01 % 0,00048718Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00001758Bağımsız Denetim Ücreti7.229,53 % 0,00146631Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri164.809,33 % 0,03342711Fon Yönetim Ücreti11.979.976,8 % 2,42981386Hisse Senedi Komisyonu5.782,11 % 0,00117274Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu40.034,4 % 0,00811989Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13.773,21 % 0,00279352Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu488.816,96 % 0,09914328Vergiler ve Diğer Harcamalar30.533,29 % 0,00619285Türev Araçlar Komisyonu493.959,15 % 0,10018624Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler88.849,91 % 0,0180208TOPLAM GİDERLER13.316.253,39 % 2,70084138DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ493.040.927,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790350BIST