***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.199,55 % 0,00790819Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00057152Bağımsız Denetim Ücreti7.230,37 % 0,04766717Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.419,74 % 0,13461984Fon Yönetim Ücreti227.760,72 % 1,50154271Hisse Senedi Komisyonu5.948,78 % 0,03921812Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu270,5 % 0,00178331Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.467,3 % 0,04263653Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.577,24 % 0,0169908Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler38.446,68 % 0,25346483TOPLAM GİDERLER310.407,57 % 2,04640301DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.168.447,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790351BIST