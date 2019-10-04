***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 16:30
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.199,55 % 0,00790819
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00057152
Bağımsız Denetim Ücreti
7.230,37 % 0,04766717
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
20.419,74 % 0,13461984
Fon Yönetim Ücreti
227.760,72 % 1,50154271
Hisse Senedi Komisyonu
5.948,78 % 0,03921812
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
270,5 % 0,00178331
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.467,3 % 0,04263653
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.577,24 % 0,0169908
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
38.446,68 % 0,25346483
TOPLAM GİDERLER
310.407,57 % 2,04640301
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.168.447,65 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790351
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0040
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0123
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,20
|Açılış
|: 275,43
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71