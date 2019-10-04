***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 16:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.402,01 % 0,00137918
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00004978
Bağımsız Denetim Ücreti
7.230,37 % 0,00415151
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
73.421,84 % 0,04215712
Fon Yönetim Ücreti
3.054.080,24 % 1,75358212
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
7.611,24 % 0,0043702
Gecelik Ters Repo Komisyonu
33.457,78 % 0,01921068
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
16.479,84 % 0,00946234
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.932,98 % 0,00340658
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
34.750,96 % 0,0199532
TOPLAM GİDERLER
3.235.453,95 % 1,8577227
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
174.162.373,61 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790352
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0003
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,11
|Açılış
|: 275,52
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71