***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.402,01 % 0,00137918Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00004978Bağımsız Denetim Ücreti7.230,37 % 0,00415151Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri73.421,84 % 0,04215712Fon Yönetim Ücreti3.054.080,24 % 1,75358212Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu7.611,24 % 0,0043702Gecelik Ters Repo Komisyonu33.457,78 % 0,01921068Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu16.479,84 % 0,00946234Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.932,98 % 0,00340658Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.750,96 % 0,0199532TOPLAM GİDERLER3.235.453,95 % 1,8577227DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ174.162.373,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790352BIST