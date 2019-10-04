***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 16:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.199,55 % 0,01980279
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00143112
Bağımsız Denetim Ücreti
7.229,53 % 0,11934879
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.669,54 % 0,32471485
Fon Yönetim Ücreti
156.314,73 % 2,58052367
Hisse Senedi Komisyonu
6.173,02 % 0,10190738
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
953,4 % 0,01573922
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.291,65 % 0,02132322
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.196,88 % 0,01975871
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.062,32 % 0,05055435
TOPLAM GİDERLER
197.177,31 % 3,25510408
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.057.480,97 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790353
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0003
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,18
|Açılış
|: 275,52
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71