***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.199,55 % 0,01980279Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00143112Bağımsız Denetim Ücreti7.229,53 % 0,11934879Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.669,54 % 0,32471485Fon Yönetim Ücreti156.314,73 % 2,58052367Hisse Senedi Komisyonu6.173,02 % 0,10190738Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu953,4 % 0,01573922Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.291,65 % 0,02132322Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.196,88 % 0,01975871Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.062,32 % 0,05055435TOPLAM GİDERLER197.177,31 % 3,25510408DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.057.480,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790353BIST