***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 16:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.199,55 % 0,00632753
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00045728
Bağımsız Denetim Ücreti
7.230,37 % 0,03813963
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
20.755,8 % 0,10948521
Fon Yönetim Ücreti
284.656,95 % 1,50154296
Hisse Senedi Komisyonu
40.332,99 % 0,21275334
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
722,91 % 0,00381329
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.111,29 % 0,05861118
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.769,57 % 0,01988418
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
39.493,01 % 0,20832251
TOPLAM GİDERLER
409.359,13 % 2,15933712
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.957.629,45 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790361
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,14
|Açılış
|: 275,49
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71