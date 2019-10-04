***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.199,55 % 0,00632753Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00045728Bağımsız Denetim Ücreti7.230,37 % 0,03813963Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.755,8 % 0,10948521Fon Yönetim Ücreti284.656,95 % 1,50154296Hisse Senedi Komisyonu40.332,99 % 0,21275334Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu722,91 % 0,00381329Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.111,29 % 0,05861118Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.769,57 % 0,01988418Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler39.493,01 % 0,20832251TOPLAM GİDERLER409.359,13 % 2,15933712DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.957.629,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790361BIST