***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 16:32
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.402,01 % 0,00043139
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00001557
Bağımsız Denetim Ücreti
7.228,48 % 0,00129821
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
188.031,47 % 0,03376983
Fon Yönetim Ücreti
9.804.929,3 % 1,76093277
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
19.944,63 % 0,00358199
Gecelik Ters Repo Komisyonu
166.631,24 % 0,02992642
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.710,24 % 0,00192352
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.353,78 % 0,00150031
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
101.358,11 % 0,01820358
TOPLAM GİDERLER
10.309.675,95 % 1,8515836
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
556.803.157,98 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790362
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,14
|Açılış
|: 275,49
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71