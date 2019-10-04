***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.402,01 % 0,00043139Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00001557Bağımsız Denetim Ücreti7.228,48 % 0,00129821Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri188.031,47 % 0,03376983Fon Yönetim Ücreti9.804.929,3 % 1,76093277Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu19.944,63 % 0,00358199Gecelik Ters Repo Komisyonu166.631,24 % 0,02992642Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.710,24 % 0,00192352Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.353,78 % 0,00150031Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler101.358,11 % 0,01820358TOPLAM GİDERLER10.309.675,95 % 1,8515836DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ556.803.157,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790362BIST