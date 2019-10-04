***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 16:32
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.402,01 % 0,00009456
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00000341
Bağımsız Denetim Ücreti
7.210,01 % 0,00028383
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
216.780,03 % 0,00853392
Fon Yönetim Ücreti
21.788.757,24 % 0,85775167
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
6.030,49 % 0,0002374
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.349.872 % 0,09250673
Vadeli Ters Repo Komisyonu
185.388 % 0,00729812
Borsa Para Piyasası Komisyonu
62.962,08 % 0,00247861
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
157.037,87 % 0,00618206
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
411.918,66 % 0,01621588
TOPLAM GİDERLER
25.188.445,08 % 0,99158619
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.540.217.408,82 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790363
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0028
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,13
|Açılış
|: 275,49
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71