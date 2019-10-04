***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.402,01 % 0,00009456Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00000341Bağımsız Denetim Ücreti7.210,01 % 0,00028383Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri216.780,03 % 0,00853392Fon Yönetim Ücreti21.788.757,24 % 0,85775167Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6.030,49 % 0,0002374Gecelik Ters Repo Komisyonu2.349.872 % 0,09250673Vadeli Ters Repo Komisyonu185.388 % 0,00729812Borsa Para Piyasası Komisyonu62.962,08 % 0,00247861Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar157.037,87 % 0,00618206Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler411.918,66 % 0,01621588TOPLAM GİDERLER25.188.445,08 % 0,99158619DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.540.217.408,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790363BIST