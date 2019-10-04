***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 16:32
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.199,55 % 0,00021199
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00001532
Bağımsız Denetim Ücreti
7.228,48 % 0,00127742
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
77.791,16 % 0,01374732
Fon Yönetim Ücreti
15.025.582,31 % 2,6553332
Hisse Senedi Komisyonu
107.478,81 % 0,01899374
Tahvil Bono Komisyonu
26,08 % 0,00000461
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.896,96 % 0,00086539
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
80.048,26 % 0,01414619
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
22.711,39 % 0,00401358
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
94.283,23 % 0,01666181
TOPLAM GİDERLER
15.421.332,92 % 2,72527057
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
565.864.288,39 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790364
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,7002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0116
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,11
|Açılış
|: 275,51
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71