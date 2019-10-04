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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

04.10.2019 16:32
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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

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Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.199,55 % 0,00021199
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00001532
Bağımsız Denetim Ücreti
7.228,48 % 0,00127742
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
77.791,16 % 0,01374732
Fon Yönetim Ücreti
15.025.582,31 % 2,6553332
Hisse Senedi Komisyonu
107.478,81 % 0,01899374
Tahvil Bono Komisyonu
26,08 % 0,00000461
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.896,96 % 0,00086539
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
80.048,26 % 0,01414619
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
22.711,39 % 0,00401358
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
94.283,23 % 0,01666181
TOPLAM GİDERLER
15.421.332,92 % 2,72527057
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
565.864.288,39 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790364


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