***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.199,55 % 0,00021199Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00001532Bağımsız Denetim Ücreti7.228,48 % 0,00127742Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri77.791,16 % 0,01374732Fon Yönetim Ücreti15.025.582,31 % 2,6553332Hisse Senedi Komisyonu107.478,81 % 0,01899374Tahvil Bono Komisyonu26,08 % 0,00000461Gecelik Ters Repo Komisyonu4.896,96 % 0,00086539Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu80.048,26 % 0,01414619Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar22.711,39 % 0,00401358Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler94.283,23 % 0,01666181TOPLAM GİDERLER15.421.332,92 % 2,72527057DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ565.864.288,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790364BIST