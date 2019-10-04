***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.199,55 % 0,00324104Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00023423Bağımsız Denetim Ücreti7.230,37 % 0,01953558Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.480,66 % 0,06074001Fon Yönetim Ücreti955.085,69 % 2,58052556Hisse Senedi Komisyonu118.647,2 % 0,32057033Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.908,36 % 0,00785804Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu18.099,19 % 0,04890181Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.690,14 % 0,01537407Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.037,88 % 0,03522677TOPLAM GİDERLER1.144.465,73 % 3,09220743DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.011.285,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790365BIST