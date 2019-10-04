***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 16:33
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.199,55 % 0,00324104
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00023423
Bağımsız Denetim Ücreti
7.230,37 % 0,01953558
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.480,66 % 0,06074001
Fon Yönetim Ücreti
955.085,69 % 2,58052556
Hisse Senedi Komisyonu
118.647,2 % 0,32057033
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.908,36 % 0,00785804
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18.099,19 % 0,04890181
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.690,14 % 0,01537407
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.037,88 % 0,03522677
TOPLAM GİDERLER
1.144.465,73 % 3,09220743
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
37.011.285,76 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790365
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,14
|Açılış
|: 275,49
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71