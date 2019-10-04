***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.199,55 % 0,00198808Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00014368Bağımsız Denetim Ücreti7.229,53 % 0,01198187Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.803,84 % 0,04110868Fon Yönetim Ücreti905.990,01 % 1,50154371Hisse Senedi Komisyonu155.077,77 % 0,25701834Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.413,76 % 0,00400045Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu32.068,12 % 0,05314814Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar9.353,69 % 0,01550235Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler60.036,97 % 0,09950235TOPLAM GİDERLER1.198.259,93 % 1,98593764DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ60.337.238,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790367BIST