***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 16:33
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.199,55 % 0,00198808
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00014368
Bağımsız Denetim Ücreti
7.229,53 % 0,01198187
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
24.803,84 % 0,04110868
Fon Yönetim Ücreti
905.990,01 % 1,50154371
Hisse Senedi Komisyonu
155.077,77 % 0,25701834
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.413,76 % 0,00400045
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
32.068,12 % 0,05314814
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.353,69 % 0,01550235
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
60.036,97 % 0,09950235
TOPLAM GİDERLER
1.198.259,93 % 1,98593764
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
60.337.238,57 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790367
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,12
|Açılış
|: 275,49
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71